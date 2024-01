Tra poche settimane Apple Vision Pro farà finalmente il suo esordio ufficiale negli Apple Store statunitensi ma vi sono alcuni dettagli che il colosso di Cupertino non ha ancora svelato.

Chi è stuzzicato dall’idea di mettere le proprie mani sul nuovo visore di Apple, infatti, ad oggi non conosce quale sarà la procedura di acquisto, quali saranno i modelli disponibili e che possibilità di personalizzazione avranno gli utenti.

Come indovinare la propria misura di Apple Vision Pro

In attesa di informazioni ufficiali da parte del colosso statunitense, nelle scorse ore è emerso un interessante dettaglio su come il personale negli store dovrebbe procedere all’individuazione della giusta misura del visore: pare, infatti, che gli utenti potranno usare l’app dell’Apple Store per scansionare il proprio viso al fine di determinare la dimensione più giusta di Apple Vision Pro.

Nell’ultima versione del codice dell’app Apple Store sono stati scovati dei riferimenti ad una funzionalità che consentirà agli utenti di scansionare il proprio volto usando un iPhone o un iPad, in modo da trovare quella che dovrebbe essere la dimensione adeguata del visore e della fascia per la testa.

Gli sviluppatori hanno incluso nell’app il messaggio “Puoi scansionare il tuo viso per determinare la tua taglia per Apple Vision Pro” e la procedura studiata dal colosso di Cupertino dovrebbe essere simile a quella fornita agli sviluppatori invitati a provare l’Apple Vision Pro Developer Kit prima del lancio ufficiale.

Nei giorni scorsi è già emerso che agli utenti che necessitano di lenti graduate Apple darà anche la possibilità di ordinare lenti ZEISS personalizzate, realizzate in modo che possano fissarsi magneticamente alle cuffie.

In sostanza, il colosso di Cupertino non ha intenzione di lasciare nulla al caso per l’esordio ufficiale di quello che potrebbe essere il suo prodotto più innovativo del 2024.

