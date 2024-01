Il team di WhatsApp ha già introdotto la possibilità di silenziare le chiamate sconosciute su iOS e Android per offrire agli utenti dell’app un controllo avanzato sulle proprie chiamate.

La società ora sta lavorando per integrare questa funzionalità anche nella versione Web di WhatsApp. Ecco come si presenta attualmente la novità tanto attesa dagli utenti del client Web del popolare servizio di messaggistica.

WhatsApp Web sperimenta la possibilità di silenziare i chiamanti sconosciuti

WhatsApp sta lavorando a una nuova schermata di chiamata all’interno della sezione privacy, la quale includerà l’opzione per silenziare i chiamanti sconosciuti da WhatsApp Web.

Al momento gli utenti non possono silenziare i chiamanti sconosciuti su WhatsApp Web, ma prossimamente avranno un livello di protezione contro chiamate indesiderate e potenziali truffe simile a quello fornito dalle app mobili.

La funzionalità per silenziare i chiamanti sconosciuti è in fase di sviluppo per WhatsApp Web e sarà disponibile in un futuro aggiornamento del client.

WhatsApp Web sta per ottenere anche altre interessanti novità, tra le quali la possibilità di creare un nome utente e una nuova interfaccia scura.

