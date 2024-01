AGON by AOC amplia il proprio catalogo di monitor da gioco e inizia questo 2024 con l’annuncio di una nuova gamma di display destinata ai vidogiocatori. Dopo il successo della linea AOC Gaming G2, debuttano oggi i modelli serie G4, caratterizzati da un design rivisto e prestazioni al top garantite dall’adozione di pannelli Fast IPS con frequenza di aggiornamento che arrivano a 180 Hz.

I monitor AOC Gaming G4 sono ottimizzati per gli eSports

Per questo lancio della serie AOC Gaming G4, l’azienda opta per due nuovi modelli, AOC Gaming 24G4X da 23,8″ (60 cm) e AOC Gaming 27G4X da 27″ (68 cm). Equipaggiati con pannelli Fast IPS per colori fedeli e ampi angoli di visione, questi monitor garantiscono tempi di risposta GtG fino a 1 ms, oltre che una frequenza di aggiornamento a 180 Hz e compatibilità con NVIDIA G-SYNC, un mix perfetto per chi mira ad avere un display sempre reattivo su qualsiasi titolo giocato.

In linea con le dimensioni dei display da 24″ e 27″, la risoluzione è impostata per entrambi a 1920×1080 pixel (FHD), una configurazione che può essere gestita dalla maggior parte delle schede grafiche di fascia media. I nuovi monitor AOC supportano anche HDR10, mentre lato design si rinnovano rispetto ai modelli G2, proponendo un’estetica ispirata a un velivolo stealth senza cornici su tre lati.

Al pari dei loro predecessori, i monitor AOC Gaming 24G4X e 27G4X sono dotati anche di un On-Screen Display intuitivo che consente all’utente di personalizzare la propria esperienza visiva con la possibilità di attivare funzioni di gioco come il nuovo mirino intelligente che può cambiare il colore del punto di mira rispetto allo sfondo. AOC non dimentica l’ergonomia integrando uno stand ergonomico che consente di regolare l’altezza, l’inclinazione e la rotazione, senza dimenticare supporto VESA, riduzione della luce blu e altoparlanti integrati con uscita jack 3,5 mm per le cuffie.

Specifiche tecniche AOC Gaming G4

Tipologia di pannello IPS Fast

Dimensioni pannello 23,8″, 27″

Risoluzione massima 1.920×1080 pixel (Full-HD)

Frequenza di aggiornamento 180 Hz

Tempo di risposta GtG 1 ms

Tempo di risposta MPRT 0,5 ms

Contrasto tipico 1.000:1

Luminosità di picco 300 nit

Angolo visuale 178/178°

Supporto NVIDIA G-Sync

HDR10, Copertura sRGB 126% (24″) e 128% (27″), DCI-P3 93,5% (24″) e 94,8% (27″)

Porte HDMI 2.0 (x2), Display Port 1.4a, Jack audio

Altoparlanti 2x 2 watt

Flicker-Free e Low Blue Light

6 Modalità Gaming, OSD, mirino

Piedistallo regolabile inclinazione -3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° altezza 130 mm rotazione 30° ±2° ~30° ±2°

Supporto VESA 100×100 mm

Disponibilità e prezzi

I nuovi monitor AOC Gaming G4 da 24 e 27 pollici, coperti da tre anni di garanzia, saranno disponibili nei prossimi giorni con un prezzi consigliati pari a 169 euro e 199 euro, rispettivamente per AOC Gaming 24G4X e AOC Gaming 27G4X; segnaliamo infine che entrambi i prodotti sono già disponibili su Amazon, anche se al momento con prezzi leggermente più alti rispetto a quelli di listino.

