IT-alert, il sistema nazionale di allarme pubblico che mira a informare rapidamente la popolazione in caso di gravi emergenze, riprenderà i test domani, 30 gennaio 2024. A pochi giorni di distanza dalle ultime simulazioni, dal 22 al 26 gennaio nella maggior parte del territorio italiano, le sperimentazioni proseguono in altre tre regioni: Liguria, Marche e Lazio.

Cosa sapere sui nuovi test di IT-alert

Domani, 30 gennaio, è il turno della Liguria, per cui è prevista una simulazione per lo scenario di un incidente rilevante in stabilimenti industriali (Stabilimento IPLOM, Busalla, Mignanego, Ronco Scrivia e Savignone (GE)). Le persone che si troveranno nella regione riceveranno alle ore 12:00 il seguente messaggio di notifica:

TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST

Il giorno seguente, 31 gennaio, è la volta della regione Marche, per la quale lo scenario di test riguarda il collasso di una grande diga (Diga di Rio Canale – Massignano (AP), Campofilone (FM)), test che verrà effettuato tramite l’invio del seguente messaggio alle ore 12:00:

TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST

Stessi messaggio e scenario per la sperimentazione che avrà luogo il 6 febbraio alle ore 12:00 nella regione Lazio, per la Diga di Collemezzo – Ceprano, Arce, San Giovanni Incarico (FR).

Nella nota con cui il Dipartimento della protezione civile ne dà notizia, si legge che le date dei test potrebbero subire variazione in caso di eventuali allerte meteo-idro o per altre situazioni di emergenza. Per maggiori informazioni sul funzionamento del sistema di allarme pubblico IT-alert potete fare riferimento sul nostro articolo dedicato o sul sito ufficiale già linkato sopra.

