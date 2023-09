Nella giornata di oggi, 12 settembre 2023, sono ripartite in alcune regioni italiane le attività di test di IT-alert, il sistema nazionale di allarme pubblico nato per informare rapidamente la popolazione in caso di gravi emergenze. Per tutto il mese di settembre saranno coinvolte quasi tutte le persone che si trovano sul territorio italiano che, intorno alle ore 12:00 dei giorni definiti, riceveranno un segnale acustico forte accompagnato da un messaggio in cui viene specificato che si tratta di un test.

Le date dei test di IT-alert e cosa sapere

Cos’è e come funziona IT-alert, in breve

Sono iniziati lo scorso 28 giugno i test del nuovo sistema di allarme nazionale in questione creato per informare rapidamente la popolazione via smartphone e cellulare in caso di gravi emergenze o catastrofi, sia imminenti che in corso. IT-alert è un servizio di informazione diretta alla popolazione che dirama ai telefoni presenti in una determinata area geografica dei messaggi utili a minimizzare l’esposizione individuale e collettiva al pericolo. Una volta operativo, verrà usato anche come soluzione per integrare le modalità di informazione e comunicazione del Servizio Nazionale della protezione civile, allo scopo di favorire l’adozione di misure adatte al rischio e all’emergenza di riferimento. Questi sono gli eventi per i quali verrà utilizzato IT-alert:

maremoto generato da un sisma;

collasso di una grande diga;

attività vulcanica, relativamente ai vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli;

incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica;

incidenti rilevanti in stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Direttiva Seveso);

precipitazioni intense.

I messaggi di IT-alert utilizzano la tecnologia cell broadcast, una modalità di comunicazione che viaggia all’interno di gruppi di celle telefoniche geograficamente vicine, un sistema utile per delimitare l’area corrispondente a quella interessata dall’emergenza. Non serve scaricare nessuna applicazione o fare altro per ricevere questi avvisi, un sistema che funziona anche in casi di segnale telefonico scarso o quando le bande telefoniche sono sature. È tuttavia necessario sapere che i messaggi IT-alert non arrivano se i cellulari sono spenti o se il segnale telefonico è completamente assente. Qui trovate maggiori informazioni su come funziona IT-alert.

Le date dei test di IT-alert

Come anticipato, oggi, 12 settembre 2023, sono ripartiti i test, in programma per tutto il mese su quasi tutto il territorio italiano. Alle ore 12:00 di oggi è stata la volta della Campania, del Friuli-Venezia Giulia e delle Marche, aree in cui quasi due ore fa sono iniziati a suonare i cellulari delle persone che si trovavano nelle aree coinvolte, le quali hanno ricevuto la notifica relativa: un segnale acustico accompagnato dal messaggio che segue.

A seguire, le date dei test di IT-alert relative alle prossime regioni e province coinvolte, date che potrebbero subire variazioni:

14 settembre in Piemonte, Puglia e Umbria

19 settembre in Basilicata, Lombardia e Molise

21 settembre nel Lazio, in Valle d’Aosta e Veneto

26 settembre in Abruzzo e nella Provincia Autonoma di Trento

27 settembre in Liguria

13 ottobre nella Provincia Autonoma di Bolzano

🔔 Sono molti i Paesi che si stanno dotando di sistemi di allarme pubblico per avvisare la popolazione in caso di emergenza.

👉 #ITalert è il nostro sistema nazionale, che si affiancherà ai sistemi di allarme già esistenti a livello locale.#7settembre pic.twitter.com/SCd5FAkAl2 — IT-alert (@italertgov) September 7, 2023

Per maggiori informazioni su IT-alert, vi suggeriamo di visitare il sito web dedicato, dove le persone coinvolte dai test sono invitate anche a compilare un questionario dedicato per verificare il funzionamento di questo sistema di allarme pubblico.

Leggi anche: La funzione SOS emergenze via satellite degli iPhone 14 è disponibile in Italia