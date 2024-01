Sharp Consumer Electronics annuncia il debutto sul mercato italiano della nuova serie di TV FQ, soluzioni pensate per la chi cerca il giusto connubio tra qualità, prestazioni e un prezzo non particolarmente esagerato. La linea di TV Sharp FQ, disponibile in quattro modelli, spicca sicuramente per la tecnologia Quantum Dot abbinata a una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, design curato e un sistema audio al top; il tutto è condito dall’integrazione dell’Intelligenza Artificiale e ampi pannelli con diagonale sino a 75 pollici.

Sharp FQ: immagini e audio al top, ma c’è anche l’AI

La serie FQ rappresenta un’evoluzione della celebre serie Sharp EQ. L’obiettivo dell’azienda non è semplice, ovvero proporre televisori premium a prezzi accessibili che non chiedono di scendere a compromessi in termini di qualità e funzionalità. Questi nuovi modelli Google TV 4K della serie Sharp FQ presentano un design elegante e senza cornice, con un sottile supporto in alluminio che non passa certo inosservato, sposandosi tra l’altro con diverse tipologie di ambienti.

A bordo troviamo la rinomata tecnologia Quantum-Dot, capace di offrire una riproduzione dei colori vivida e un contrasto migliorato abbinato a Dolby Vision e HDR. Non solo qualità dell’immagine per Sharp FQ ma anche prestazioni grazie al refresh-rate a 144 Hz abbinato alla tecnologia Sharp AQUOS Motion, per un’immagine sempre fluida e nitida. Degno di nota il sensore di luce ambientale integrato che controlla le condizioni di illuminazione della stanza, mentre il Dolby Vision IQ aiuta ad adattare la riproduzione delle immagini alle condizioni di illuminazione, tenendo conto anche dei metadati dinamici del contenuto.

A queste funzionalità si abbina poi l’Intelligenza Artificiale che, in base al contenuto rilevato, applica le migliori impostazioni dell’ immagine, regolando la riduzione del rumore, il controluce, la saturazione e il contrasto; l’AI viene utilizzata anche per eseguire l’upscaling da 2K a 4K, permettendo quindi di migliorare anche le prestazioni.

Per ottimizzare al meglio l’esperienza utente non può mancare un reparto audio di pari livello qualitativo; in questo contesto Sharp non si fa mancare nulla e grazie alle partnership con Dolby, Harman-Kardon e DTS, garantisce un sistema potente e soprattutto di qualità. La serie Sharp FQ utilizza un sistema audio a due vie Harman-Kardon (due tweeter e un subwoofer) abbinato a tecnologie audio 3D avanzate e “object-based” di Dolby Atmos e DTS:X oltre che alla nuova tecnologia proprietaria “AQUOS Wireless Surround (AWS)” di Sharp.

Chiudiamo con il reparto rete, connettività dove segnaliamo quattro ingressi HDMI 2.1 con supporto ALLM e VRR, WiFi, Bluetooth, Chromecast, lettore di schede micro-SD, un’uscita AUX e due porte USB per la riproduzione di contenuti multimediali.

Disponibilità e prezzi

La serie TV Sharp FQ è già disponibile presso i migliori rivenditori, a seguire i dettagli per i quattro modelli disponibili che a breve saranno disponibili anche su Amazon Italia.

Sharp FQ 50’’ (127 cm) 599 euro

Sharp FQ 55’’ (139 cm) 699 euro

Sharp FQ 65’’ (165 cm) 899 euro

Sharp FQ 75’’ (190 cm) 1.199 euro

