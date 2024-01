Con l’ultimo aggiornamento dell’app Shazam per iPhone e iPad, gli utenti ora possono identificare un brano in riproduzione mentre indossano le cuffie, sia nell’ambiente circostante sia all’interno di una qualsiasi app.

La versione 17.3 dell’app Shazam da poco rilasciata da Apple per iOS e iPadOS permette infatti di identificare la musica mentre si indossano le cuffie, siano esse cablate o Bluetooth.

Per fare ciò è sufficiente aprire l’app Shazam confermare che le cuffie sono collegate e quindi avviare il riconoscimento della musica in riproduzione nell’ambiente circostante, oppure all’interno di app come TikTok, Instagram e YouTube.

Shazam identifica i brani in-app anche quando si indossano le cuffie

Ad esempio è possibile aprire l’app Shazam e poi passare a YouTube e Shazam identificherà tutti i brani riprodotti nel video che si sta guardando e tornando a Shazam i brani riconosciuti verranno elencati.

Se sul dispositivo non viene riprodotto nulla, Shazam identificherà il brano riprodotto in sottofondo come previsto.

Prima di questo aggiornamento era già possibile identificare i brani all’interno di altre app con Shazam, ma non indossando le cuffie. Stando alle note di rilascio non sembra che la funzionalità richieda necessariamente le cuffie AirPods di Apple.

