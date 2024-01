Nel febbraio 2021 l’elicottero Ingenuity della NASA fece il suo debutto su Marte, sono trascorsi circa tre anni da allora e nel frattempo il velivolo, il primo a volare su un altro pianeta, ha compiuto ben 72 voli; ora però, a causa di un guasto, la sua vita giunge al termine.

L’elicottero Ingenuity ha volato per l’ultima volta sul Pianeta Rosso

Ultimamente c’era stata qualche avvisaglia, qualche difficoltà aveva fatto temere il peggio visto che all’inizio di questo mese Ingenuity aveva smesso di comunicare con il rover Perseverance durante il suo settantaduesimo volo; la NASA è in seguito riuscita a ristabilire i contatti con l’elicottero, scoprendo che questo aveva subito alcuni danni ad una delle pale del rotore durante un atterraggio effettuato il 18 gennaio.

Sebbene l’elicottero si trovi ancora in posizione verticale e sia tuttora in grado di comunicare con la Terra, i danni riportati non gli consentiranno più di volare. Rispetto alle previsioni iniziali, Ingenuity ha svolto egregiamente il suo lavoro, era infatti stato progettato per effettuare fino a cinque voli di prova nell’arco di 30 giorni, riuscendo però ad eseguire il proprio lavoro per tre anni consecutivi; l’elicottero è stato in grado di volare 14 volte più lontano di quanto originariamente previsto e ha avuto un tempo di volo totale di oltre due ore.

L’amministratore della NASA Bill Nelson ha così commentato la fine della vita utile di Ingenuity:

Lo storico viaggio dell’Ingenuity, il primo aereo su un altro pianeta, è giunto al termine. Quell’eccezionale elicottero ha volato più in alto e più lontano di quanto avessimo mai immaginato e ha aiutato la NASA a fare ciò che sappiamo fare meglio: rendere possibile l’impossibile. Attraverso missioni come Ingenuity, la NASA sta aprendo la strada ai futuri voli nel nostro sistema solare e all’esplorazione umana più intelligente e sicura su Marte e oltre.

Non è ancora chiaro a cosa sia dovuto il danno riportato, Ingenuity ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza durante il suo penultimo volo e potrebbe dunque aver colpito il suolo marziano con la pala, riportando i danni sopra menzionati; la NASA sta comunque ancora indagando sull’accaduto, ma la telecamera montata sull’elicottero è comunque riuscita a mostrare, in parte, il danno sull’ombra di una pala del rotore come potete vedere dall’immagine qui sotto.

Il velivolo in questione è stato dunque una risorsa più che preziosa per l’agenzia spaziale americana, ha sempre portato a termine i propri compiti fronteggiando diverse difficoltà come terreni difficili, un sensore guasto, tempeste di polvere e un inverno su Marte; il team di ingegneri del progetto spegnerà definitivamente Ingenuity dopo aver effettuato i test finali e scaricato gli ultimi dati e immagini dalla sua memoria. Sebbene ora non serva più a molto, l’elicottero è comunque già passato alla storia come il primo velivolo a motore, prodotto sulla Terra, a volare su un altro pianeta.

