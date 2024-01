Netflix continua ad apportare modifiche al listino prezzi delle varie formule di abbonamento che offre agli utenti e l’ultimo aumento risale alla fine dello scorso anno.

Stando alle ultime informazioni provenienti dagli Stati Uniti, il colosso dello streaming ha in programma di introdurre ulteriori modifiche: pare, infatti, che nei prossimi mesi andrà eleminando gradualmente il suo piano base senza pubblicità.

In sostanza, il team di Netflix, dopo avere fatto affidamento per vari anni soltanto sugli abbonamenti, ha deciso che è arrivato il momento di fare fruttare anche la soluzione con annunci pubblicitari.

Gli utenti attualmente abbonati al piano base dovranno quindi scegliere se pagare meno e accettare la visualizzazione degli annunci pubblicitari oppure pagare di più per l’attuale servizio di streaming.

Le novità in arrivo per gli utenti Netflix

Ricordiamo che al momento in Italia Netflix propone le seguenti tre soluzioni:

Standard con pubblicità a 5,49 euro al mese

Standard a 12,99 euro al mese

Premium a 17,99 euro al mese

Nei prossimi mesi Netflix pare abbia deciso di apportare degli aumenti a tali abbonamenti, che in Italia potrebbero così passare rispettivamente a 5,99 euro, 13,49 euro e 19,99 euro al mese (il condizionale è d’obbligo, non essendovi informazioni ufficiali da parte del colosso dello streaming per quanto riguarda il nostro Paese).

Nel presentare agli azionisti le novità in arrivo, la dirigenza di Netflix ha voluto mettere in risalto l’importanza dell’attività pubblicitaria, che rappresenta un’opportunità per attingere a nuovi e significativi profitti nel medio e nel lungo termine.

Nel corso del quarto trimestre del 2023 gli abbonamenti con annunci pubblicitari hanno fatto registrare una crescita del 70% rispetto al precedente trimestre e questa soluzione rappresenta ora il 40% di tutti gli abbonamenti alla piattaforma.

La pubblicità, in pratica, viene vista ora dal colosso dello streaming come una grande opportunità di crescita e sarà questo uno degli aspetti che curerà maggiormente nei prossimi mesi.

E probabilmente anche grazie agli introiti pubblicitari il colosso statunitense è riuscito a siglare un accordo decennale per la messa in onda in diretta streaming di Monday Night Raw della WWE.

