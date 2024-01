Modello Italia è un nuovo progetto presentato oggi da iGenius e Cineca che ha l’obiettivo di creare un nuovo modello linguistico ampio di fondazione (Foundation LLM, in inglese Large Language Model). Sarà italiano al 100%, la base di strumenti di intelligenza artificiale come ChatGPT e Crystal di iGenius, un sistema open source sicuro e di qualità per le imprese e la pubblica amministrazione, sia italiane che europee.

Cos’è Modello Italia e perché sarà un’intelligenza artificiale “migliore”

iGenius è un’azienda italiana specializzata nella ricerca e sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale generativa; Cineca è un consorzio interuniversitario, formato da 118 enti pubblici, fra cui 2 ministeri e 70 università italiane, con l’obiettivo di innovare e promuovere l’uso di sistemi di calcolo scientifico ad alte prestazioni (rappresenta un esempio il supercomputer Leonardo). Nasce da queste due realtà il progetto Modello Italia, pensato per creare un nuovo modello linguistico ampio di fondazione tutto italiano a supporto di aziende a amministrazioni pubbliche, sia nel campo della sicurezza che in altri settori chiave come la sanità e la finanza.

Il rispetto delle normative sulla privacy e sulla sicurezza nazionale, l’attenzione ai pregiudizi e discriminazioni spesso parte dei sistemi di intelligenza artificiale, l’imparzialità e la qualità sono i pilastri su cui si fonda Modello Italia, a garanzia di futuri utilizzi sicuri, affidabili e conformi in tutti i settori in cui troverà applicazione.

Questo modello di rete neurale sarà rilasciato con licenza open source entro l’estate, promette il fondatore e amministratore delegato di iGenius Uljan Sharka, come riporta Il Sole 24 Ore, un modello linguistico addestrato con oltre un trilione di token su dati totalmente liberi da copyright e di qualità certificata grazie a Wikipedia e alle reti di università parte di Cineca.

“È davvero una bella notizia per il nostro Paese e per l’Europa. Il modo migliore di cominciare il 2024. L’Italia può vantare un’infrastruttura pubblica di supercalcolo tra le migliori al mondo e, grazie a questa, oggi una startup italiana (iGenius, ndr) entra nell’arena internazionale dei modelli di linguaggio, con una soluzione completamente aperta, affidabile e pienamente conforme ai principi nazionali ed europei. Il Modello Italia costituirà uno straordinario fattore abilitante per le imprese e la pubblica amministrazione nell’accelerare l’innovazione digitale” le parole del presidente del Cineca Francesco Ubertini per l’occasione.

