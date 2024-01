In data odierna, 23 gennaio 2024, Samsung Electronics ha svelato ufficialmente 990 EVO, un nuovo SSD NVMe con prestazioni ulteriormente migliorate, pensato per soddisfare anche gli utenti più esigenti, da quelli amanti del gaming a quelli impegnati in operazioni aziendali, fino a quelli dediti a progetti creativi. In sede di annuncio, il produttore ha parlato di prestazioni, ma anche di miglioramenti sotto il punto di vista dell’efficienza energetica e della flessibilità dell’interfaccia.

Samsung SSD 990 EVO: caratteristiche e prestazioni

Ci ha pensato Hangu Sohn, Vice President of Memory Brand Product Biz Team di Samsung Electronics, a presentare il nuovo prodotto in questi termini:

«Samsung ha sfruttato le sue tecnologie di memoria avanzate per soluzioni SSD ottimizzate e, per il nostro ultimo prodotto consumer, abbiamo combinato innovazione e praticità per migliorare le esperienze informatiche degli utenti. Il 990 EVO bilancia prestazioni, efficienza energetica e affidabilità, rendendolo una scelta adattabile al’interfaccia più recente e adatta a una varietà di attività quotidiane, tra cui gaming, flussi di lavoro aziendali e attività creative».

Rispetto al precedente modello — 970 EVO Plus —, il nuovo SSD 990 EVO creato da Samsung mette sul piatto prestazioni migliorate in maniera significativa: il produttore riporta fino al 43% in più. Nella fattispecie, i dati ufficiali parlano di velocità di lettura sequenziale fino a 5.000 megabyte al secondo (MB/s) e di velocità di scrittura fino a 4.200 MB/s; proseguendo, si segnalano miglioramenti anche per le le velocità di lettura e scrittura casuali: Samsung dichiara rispettivamente un massimo di 700K operazioni di input/output al secondo (IOPS) e 800K IOPS.

In aggiunta a questo, l’SSD 990 EVO può garantire prestazioni ottimizzate anche con un sistema privo di DRAM, potendo sfruttare la tecnologia Host Memory Buffer (HMB) per collegarsi direttamente alla DRAM del processore host.

Come si accennava in apertura, Samsung ha messo in campo tutto il proprio know how per ottenere miglioramenti tangibili anche sotto il profilo dell’efficienza energetica: il nuovo SSD 990 EVO è fino al 70% più efficiente rispetto al modello precedente (il già citato 970 EVO Plus). L’etichetta di diffusione del calore dell’unità regola le condizioni termiche del chip NAND, così da garantire prestazioni sempre al massimo senza sacrificare l’integrità del prodotto. Da segnalare anche il supporto al Modern Standby, con conseguente capacità di accendersi/spegnersi istantaneamente senza interruzioni di connettività internet o notifiche (anche in stati a basso consumo).

Nel progettare questo nuovo SSD, Samsung ha tenuto in considerazione l’aspetto della versatilità: ecco, dunque, che 990 EVO supporta le PCIe 4.0 x4 e PCIe 5.0 x2, soddisfacendo le esigenze di macchine moderne con slot M.2 PCIe 4.0 ma guardando già alle interfacce PCIe 5.0 (con piena compatibilità, controllo termico e risparmio energetico).

Il nuovo SSD Samsung 990 EVO viene proposto nei due tagli da 1 TB e 2 TB e supporta il software Samsung Magician, con una suite di strumenti di ottimizzazione dedicati (dal trasferimento alla protezione dei dati, passando per il monitoraggio dello stato di funzionamento e la notifica degli aggiornamenti firmware disponibili).

Prezzo e disponibilità in Italia

Il nuovo SSD Samsung 990 EVO — come detto — è disponibile nei due tagli di memoria da 1 terabyte (TB) e 2 TB ed è già acquistabile in tutto il mondo. I prezzi di listino sono rispettivamente di 169,99 euro per la versione da 1 TB e 259,99 euro per quella da 2 TB. Il dispositivo viene venduto con una garanzia limitata di cinque anni o byte totali scritti, a seconda dell’evento che si verifica per primo (per informazioni più dettagliate, potete fare riferimento al sito ufficiale del produttore). La seguente tabella riporta una sintesi delle specifiche del prodotto.

Potrebbe interessarti anche: migliori SSD del mese e migliori SSD esterni del mese

Infine, vi ricordiamo che per restare aggiornati su tutte le novità, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale.