Il team di WhatsApp sta lavorando su un paio di nuove funzionalità per la versione Web del suo popolare servizio di messaggistica: la possibilità di creare un nome utente e un nuovo colore di sfondo per il tema scuro.

WhatsApp Web permette di creare un nome utente

WhatsApp sta lavorando sulla possibilità di creare un nome utente anche nel client Web per consentire agli utenti di personalizzare i propri profili e connettersi facilmente con gli altri utilizzando un identificatore univoco.

Dopo aver scelto il nome utente sarà possibile trovare e contattare altre persone senza bisogno del loro numero di telefono e nemmeno divulgare il proprio, miglioramento la privacy e la facilità di comunicazione all’interno di WhatsApp.

La funzionalità che consente agli utenti di creare un nome utente è in fase di sviluppo e sarà disponibile in un futuro aggiornamento di WhatsApp Web.

WhatsApp Web sta per ricevere una nuova interfaccia scura

WhatsApp sta introducendo un nuovo colore di sfondo appositamente studiato per il tema scuro in modo da migliorare ulteriormente l’esperienza offerta dal client Web, fornendo agli utenti un’interfaccia visivamente più gradevole e più rispettosa della vista, soprattutto negli ambienti con scarsa illuminazione.

La nuova interfaccia per il tema scuro è in fase di sviluppo e sarà disponibile in un futuro aggiornamento del client Web di WhatsApp.

