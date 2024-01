IKEA negli anni si è dimostrata piuttosto attenta all’evoluzione del settore smart home e, di tanto in tanto, ha ampliato la propria offerta introducendo nuovi dispositivi dedicati a chi desidera rendere la propria casa sempre più intelligente e connessa.

L’ultima novità di IKEA è rappresentata da tre nuovi sensori di sicurezza, chiamati VALLHORN, PARASOLL e BADRING, proposti come soluzioni economiche per chi è alla ricerca di un device per il monitoraggio della propria casa.

IKEA lancia tre sensori per la sicurezza

I tre nuovi sensori del colosso dell’arredamento utilizzano Zigbee come protocollo di comunicazione e connettività dell’app companion e sono progettati per funzionare all’interno dell’ecosistema IKEA Home Smart, collegandosi al DIRIGERA Hub per un’esperienza senza soluzione di continuità.

I nuovi dispositivi per il monitoraggio della casa di IKEA sono facili da installare, si caratterizzano per un design minimal e si adattano a quella che è la filosofia di questo popolare produttore.

PARASOLL è un sensore che può essere montato su finestre e porte e aiuta a monitorare ogni volta che un punto di ingresso viene aperto o chiuso, fornendo aggiornamenti tramite notifiche nell’applicazione.

VALHORN è un sensore di movimento wireless, pensato per un utilizzo sia all’interno che all’esterno, dotato di luci per illuminare l’ambiente quando viene rilevato un movimento (con la possibilità di regolare i colori e l’intensità della luce).

BADRING, infine, è un sensore progettato per monitorare le perdite d’acqua attorno all’area in cui viene posizionato e avvisare l’utente tramite una notifica o un allarme.

Va da sé che utilizzando svariati sensori e prodotti del brand sarà possibile creare numerose automazioni, al fine di avere una maggiore sicurezza in casa ma anche per ottimizzare e ridurre i consumi energetici, spegnendo ad esempio le luci quando non c’è nessuno in una stanza.

I sensori PARASOLL e VALHORN sono già disponibili in Italia: il primo costa 9,95 euro (trovate qui la pagina dedicata) mentre il secondo costa 7,95 euro (trovate qui la pagina dedicata). Per BADRING, invece, ci sarà da avere pazienza ancora per qualche mese.

