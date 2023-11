IKEA ha appena inserito un nuovo prodotto del proprio listino dedicato alla smart home: è ufficiale e già in vendita la striscia LED smart — la prima del colosso svedese — Ormanäs, che arriva sul mercato ad un prezzo interessante e si segnala per la compatibilità anche con Apple HomeKit passando per lo smart hub IKEA DIRIGERA. La buona notizia è che il prodotto ha un prezzo accessibile e che è già stato introdotto in Europa, quella cattiva è che per il momento la commercializzazione è limitata e non interessa il nostro Paese.

IKEA Ormanäs: caratteristiche e immagini

Gli utenti più appassionati di smart home avranno probabilmente già letto la nostra recensione della striscia LED RGB Aqara LED Strip T1 (in caso contrario, la potete recuperare subito cliccando su questo link). Quello appena lanciato da IKEA è un prodotto più economico, ma comunque meritevole di attenzione.

IKEA Ormanäs presenta una lunghezza di 4 metri e viene infatti descritta come una striscia LED smart RGB, che dunque permette di scegliere tra luce colorata e bianca. Il prodotto, insomma, si presta alla creazione di atmosfere rilassanti ovunque venga posizionato. IKEA sottolinea come Ormanäs sia facile da piegare e da attaccare dietro alla TV oppure dietro ad una libreria. Al contempo, non manca la possibilità di tagliare la striscia LED, così da ridurla alla lunghezza desiderata: sono presenti dei piccoli simboli a forma di forbici nei punti dove è possibile operare il taglio.

Per quanto riguarda la gestione e l’integrazione della striscia LED nella smart home — detto della possibilità di gestione diretta tramite il telecomando STYBAR —, il produttore invita ad abbinarlo all’hub DIRIGERA e a scaricare l’app IKEA Home per utilizzarla al meglio. Tramite l’app, infatti, è possibile connettere il prodotto ad Amazon Alexa, Home di Apple e Google Home, così da integrarlo nella propria smart home e utilizzarlo tramite i consueti comandi vocali.

Prezzo e disponibilità

La striscia LED smart IKEA Ormanäs viene proposta al prezzo di listino di 29,99 euro, tuttavia nel momento in cui scriviamo non viene venduta in Italia: il prodotto risulta disponibile soltanto sullo store olandese della nota catena.

