Buone notizie per i videogiocatori alla ricerca di una nuova scheda video. AMD, infatti, ha annunciato un importante ribasso dei prezzi di alcune schede della gamma RX 7000 Series, la più recente famiglia di schede grafiche per PC da gaming dell’azienda. Per il momento, l’azienda ha ufficializzato il taglio dei listini in dollari (pari a “oltre 100 dollari”) ma si tratta di una novità che avrà effetto anche sul mercato italiano.

AMD sta “ristrutturando” la sua gamma di schede video e dopo il lancio della RX 7600 XT, destinata a diventare il nuovo punto di riferimento della fascia media del mercato, con prezzi inferiori ai 500 euro, avvia il taglio dei prezzi delle RX 7900 GRE e XT, pensate per i videogiocatori alla ricerca di un livello superiore di potenza, per il gaming in 1440p e 4K. Vediamo i dettagli completi in merito a questa mossa con cui AMD punta a rafforzare la sua gamma contro la concorrenza di NVIDIA.

AMD abbassa i prezzi delle RX 7000 Series

Come annunciato oggi da AMD, la famiglia RX 7000 Series registrerà le seguenti modifiche ai listini:

AMD Radeon RX 7900 XT : prezzi da 749 dollari con oltre 100 dollari in meno rispetto al prezzo precedente

: prezzi da con oltre 100 dollari in meno rispetto al prezzo precedente AMD Radeon RX 7900 GRE: prezzi da 549 dollari con oltre 100 dollari in meno rispetto al prezzo precedente

La RX 7900 XT sfida direttamente la RTX 4070 Ti, garantendo, come sottolineato da AMD, prestazioni superiori in 4K rispetto alla scheda di NVIDIA in titoli di grande richiamo come Call of Duty: MWIII, GTA V, Starfield, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077 e Resident Evil 4.

C’è poi la RX 7900 GRE che offre, secondo l’azienda, prestazioni superiori alla RTX 4070 a 1440p in titoli come Call of Duty: MWIII, GTA V, Starfield, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4, PUBG: Battlegrounds, Cyberpunk 2077 e Counter-Strike 2.

Da notare, inoltre, che, fino al 30 gennaio 2024, acquistando un processore Ryzen o una scheda grafica Radeon o anche un computer basato su chip AMD è possibile ricevere una copia gratuita di Avatar: Frontiers of Pandora. I datti completi sono disponibili sul sito ufficiale.

Il nuovo ribasso dei prezzi per le schede grafiche di AMD è una buona notizia per i videogiocatori. Sarà necessario, in ogni caso, attendere le prossime settimane per vedere quali saranno gli effetti del nuovo annuncio da parte dell’azienda sui prezzi al dettaglio delle schede disponibili in Italia. Attualmente, una rapida ricerca su Amazon, conferma che per una RX 7900 XT servono poco meno di 900 euro.

Alcuni mesi fa, AMD aveva annunciato un taglio di prezzo anche per la RX 7600, con l’obiettivo di incrementare la sua presenza nella fascia “bassa” del mercato. Il ribasso per le 7900, invece, rappresenta la conferma della volontà dell’azienda di proporre opzioni più competitive agli utenti alla ricerca di prodotti di fascia ben più alta.

Novità in arrivo per le schede AMD

In attesa del ribasso dei prezzi, AMD si prepara a rilasciare Fluid Motion Frames, una nuova funzionalità con cui AMD punta a garantire un aumento significativo delle prestazioni in gaming per le RX 6000 e RX 7000. Sfruttando la nuova tecnologia AMD HYPR-RX Technology è possibile migliorare l’interoperabilità simultanea delle tecnologie AMD Fluid Motion Frames, AMD Radeon Super Resolution (RSR) e AMD Radeon Boost per ottenere il massimo delle prestazioni dalle GPU Radeon.

Leggi anche: AMD taglia il prezzo di Radeon RX 7600 per contrastare la GeForce RTX 4060 8 GB