A distanza di pochi giorni dall’annuncio ufficiale di AMD, avvenuto a margine del CES 2024, ASUS ha svelato le “sue” versioni della nuova Radeon RX 7600 XT. La scheda tecnica, destinata a diventare un punto di riferimento della fascia media del settore delle schede video per PC da gaming, arriverà sul mercato in due varianti. ASUS, infatti, ha confermato la distribuzione della versione TUF Gaming oltre che della versione Dual della nuova Radeon RX 7600 XT. Vediamo le caratteristiche e i prezzi delle nuove schede, vicinissime al debutto nei negozi.

ASUS Radeon RX 7600 XT: arrivano le versioni Dual e TUF Gaming

La nuova AMD Radeon RX 7600 XT è pensata per il gaming a 1080p ma ha tutte le carte in regola per soddisfare le esigenze dei videogiocatori che intendono giocare a una risoluzione superiore, con un frame rate elevato. Le versioni ASUS della nuova scheda di AMD, dotata di 16 GB di memoria GDDR6 dedicata, punta a garantire una marcia in più in termini di prestazioni.

Il primo modello è la TUF Gaming, dotata di un generoso dissipatore, backplate ventilato e design a tre ventole, per un’elevata efficienza di raffreddamento. La scheda integra la tecnologia 0 dB che permette di azzerare il rumore quando il computer gestisce un carico leggero. C’è poi il sistema Dual BIOS che permette all’utente di scegliere se dare priorità alle prestazioni o al funzionamento silenzioso.

Per gli utenti con un case compatto c’è la possibilità di puntare sulla versione Dual che rinuncia al design a tre ventole per adottare un formatto compatto, con design a due ventole, e uno spessore più contenuto. L’applicazione delle ventole Axial-tech, però, permette alla Dual di riprendere la tecnologia 0 dB della TUF Gaming, per un funzionamento silenzioso con carichi leggeri.

Da notare, inoltre, che entrambe le schede video di ASUS integrano la tecnologia Auto-Extreme. Si tratta di un particolare processo di produzione che completa le saldature in un unico passaggio, riducendo le sollecitazioni termiche. L’applicazione di questa tecnologia alla produzione delle schede video ha permesso di ridurre i consumi in fase di produzione (un aspetto da premiare e che rende più sostenibili le schede) e aumentare l’affidabilità dei modelli.

Naturalmente, le nuove RX 7600 XT permettono di sfruttare appieno tutte le tecnologie di casa AMD e, grazie ad AMD HYPR-RX viene semplificato il funzionamento simultaneo delle tecnologie nuove ed esistenti, tra cui AMD Fluid Motion Frames, AMD Radeon Super Resolution (RSR) e AMD Radeon Boost. In questo modo, le prestazioni sono sempre al top.

Prezzi e disponibilità

Veniamo ora all’aspetto più interessante della questione: le nuove ASUS Radeon RX 7600 XT TUF Gaming e Dual sono pronte al debutto, anche in Italia. L’azienda, infatti, ha confermato che la distribuzione è imminente. Le vendite partiranno ufficialmente il prossimo 24 di gennaio con le schede che saranno acquistabili presso tutti i rivenditori ASUS, con possibilità anche di acquisto su Amazon.

ASUS ha svelato anche il prezzo delle sue RX 7600 XT. Il modello Dual sarà disponibile con un prezzo di 469 euro mentre il modello TUF Gaming costerà 499 euro (i prezzi sono IVA inclusa e sono validi per il mercato italiano). Toccherà alle prime recensioni stabilire se il posizionamento commerciale delle schede è quello giusto. Ricordiamo che, in questo momento, la ASUS RX 7600 8 GB costa 299 euro su Amazon. Maggiori dettagli arriveranno a breve.

