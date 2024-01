Terminate le offerte degli “App Days” e del “Let’s Go Super Outlet”, MediaWorld ha lanciato oggi una nuova promozione ricca di offerte. Tech Mania, così si chiama, include un po’ di tutto, anche una promozione combinata che offre 1 euro di sconto a pollice per chi acquista una smart TV in offerta. Per tutti i dettagli e gli sconti più allettanti, seguiteci.

Le migliori offerte di MediaWorld incluse nella promo Tech Mania

È in vigore fino al 25 gennaio 2024 la nuova campagna promozionale di MediaWorld Tech Mania che, oltre agli sconti, riserva un’offerta speciale ai possessori della carta MW CLUB, prodotto parte del programma fedeltà, richiedibile gratuitamente da questa pagina, in cui sono reperibili maggiori informazioni in merito.

I possessori, in sostanza, possono beneficiare di uno sconto extra sull’acquisto di una TV in offerta presente nel volantino Tech Mania in questione, sconto che ammonta a 1 euro per ogni pollice, sconto che raddoppia in caso di una spesa superiore a 999 euro. Ecco qualche esempio di TV in offerta compatibili con la promozione, mentre qui c’è l’elenco completo:

TV a parte, a cui bisogna aggiungere anche lo sconto extra cui accennavamo in base alla dimensione, queste sono le altre offerte disponibili per tutti incluse nel volantino Tech Mania di MediaWorld:

Notebook e periferiche in offerta

iPhone, smartwatch, cuffie e altro in offerta

Queste erano alcune delle migliori offerte presenti nella campagna promozionale Tech Mania di MediaWorld, che vi ricordiamo essere in vigore fino al 25 gennaio 2024 e di cui trovate maggiori informazioni e prodotti nel link che segue.

Tutti gli sconti di Tech Mania su MediaWorld

Leggi anche: tutte le nostre guide agli acquisti

Per non perdere le offerte del momento sappiate che potete iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al canale WhatsApp PrezziTech, e seguirci sui nostri portali per spulciare le nostre pagine con le offerte per categoria.