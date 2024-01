A distanza di alcune settimane dalla presentazione sul mercato natio, Redmi ha annunciato in Italia assieme ai nuovi Redmi Note 13 uno smartwatch e due paia di cuffie: Redmi Watch 4, Redmi Buds 5 e Redmi Buds 5 Pro. Sono dispositivi di fascia economica che offrono un elevato rapporto fra qualità e prezzo, di cui vi indichiamo le principali caratteristiche, funzioni e prezzi nei paragrafi a seguire.

Caratteristiche, funzioni e immagini dei nuovi dispositivi Redmi

Redmi Watch 4 in breve

Redmi Watch 4 è uno smartwatch di fascia economica che monta uno schermo AMOLED LTPS da 1,97 pollici con refresh rate da 60 Hz, luminosità massima di 600 nit e risoluzione 390 x 450 pixel, schermo incastonato all’interno di una scocca squadrata dai bordi arrotondati in alluminio, con un tasto fisico a forma di corona girevole in acciaio posto centrale su un lato.

Presente il GPS per tracciare le attività all’aperto, il Bluetooth 5.3 per il collegamento allo smartphone e un’ampia dotazione di parametri gestibile tramite sensoristica: frequenza cardiaca, sonno, stress, ossigenazione del sangue, ciclo mestruale e altro. Sono oltre 150 le modalità sportive che integra Redmi Watch 4, dispositivo che permette inoltre di effettuare le chiamate al polso (con smartphone collegato), e monta una batteria da 470 mAh che, secondo il produttore, promette fino a 20 giorni di autonomia (non meglio contestualizzata).

Redmi Buds 5 e Buds 5 Pro in breve

Sono invece delle cuffie true wireless le Redmi Buds 5 e le Redmi Buds 5 Pro, più economiche le prime, con più funzionalità le seconde. Sono entrambe delle in-ear con gommini a incastro, con certificazione IP54 per la resistenza a polvere e schizzi d’acqua, con connettività Dual Connection che facilita il passaggio fra un dispositivo sorgente e l’altro, e con tecnologia di riduzione del rumore attiva (ANC), seppur con alcune differenze: le Redmi Buds 5 promettono riduzioni fino a 46 dB su 3 modalità, non adattive; è invece adattivo in base ai rumori esterni l’intervento della medesima funzione (fino a -52 dB) delle Redmi Buds 5 Pro, a cui si aggiungono altri 3 livelli di trasparenza.

Oltre al plus dell’equalizzatore con 5 preset, queste ultime sono dotate inoltre di doppi altoparlanti (un tweeter da 10 mm e un subwoofer dinamico da 11 mm) mentre ne montano uno singolo, da 12,4 mm placcato in titanio, le Redmi Buds 5. È invece molto simile fra i due modelli di cuffie l’autonomia dichiarata dal produttore: di 40 ore per le Buds 5 e di 38 per le Buds 5 Pro, in entrambi i casi avvalendosi della custodia, che funge anche da caricabatterie portatile.

Prezzi e disponibilità in Italia

Oggi, 15 gennaio 2024, Redmi ha presentato tutti e tre i prodotti sul mercato italiano, disponibili ai prezzi che seguono: Redmi Watch 4, nei colori Silver Grey e Obsidian Black, costa 99,99 euro, Redmi Buds 5 Pro, in Midnight Black, Moonlight White e Aurora Purple, ha un prezzo di 69,99 euro, mentre Redmi Buds 5, nelle colorazioni Black, White e Sky Blue, costa 39,99 euro. Tutti e tre i dispositivi saranno acquistabili a breve sullo store di Xiaomi, e presso rivenditori terzi, Amazon compreso.

