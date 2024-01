La multinazionale dei trasporti FedEx ha annunciato che prevede di lanciare la piattaforma di e-commerce fdx entro la fine dell’anno.

La compagnia descrive fdx come un portale di shopping online che punta a offrire un servizio che collega l’intero percorso del cliente, rendendo più semplice per le aziende incrementare la domanda e la conversione, ottimizzare gli adempimenti e semplificare i resi.

FedEx sfida Amazon con la sua rete di trasporti

FedEx menziona la sua vasta rete di trasporti fisici e l’esperienza derivante dalla movimentazione di 15 milioni di pacchi al giorno per offrire soluzioni di e-commerce end-to-end per aziende di ogni dimensione, il tutto in un’unica piattaforma in grado di ottimizzare praticamente ogni aspetto del processo di acquisto e vendita.

La società spiega che ciò contribuirà a individuare percorsi e velocità di spedizione ottimali per consegne più efficienti ed economiche e a creare un’esperienza post-acquisto personalizzata che rispetta gli standard del marchio.

I dettagli sono ancora scarsi, ma FedEx afferma che fdx è la prima piattaforma commerciale basata sui dati nel suo genere, quindi dovrebbe proporre qualcosa che Amazon ancora non offre, anche se al momento non è ancora chiaro esattamente.

L’ambiziosa piattaforma fdx è attualmente disponibile come anteprima privata e il lancio ufficiale è previsto per l’autunno del 2024.

Potrebbero interessarti: I resi Amazon non stanno per divenire a pagamento e Acquistare su Amazon Francia, Spagna, Germania e UK, le 6 cose da sapere