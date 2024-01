Si chiama Thermaltake G700 ed è una scrivania da gaming che il produttore ha mostrato in questi giorni ai visitatori del CES 2024 di Las Vegas.

Tra le principali caratteristiche di questa scrivania vi sono il supporto alla possibilità di usare più monitor contemporaneamente, un sistema di controllo delle gambe con interruttori meccanici, copritasti con illuminazione RGB e la capacità di sollevare fino a 130 Kg.

Le principali caratteristiche della scrivania da gaming Thermaltake G700

Le “scrivanie da gioco” di molte aziende si basano sull’estetica ma alla fine sono soltanto delle scrivanie mentre Thermaltake G700 sembra un tavolo appositamente costruito, dotato di appositi bracci per monitor (sia singolo che doppio) con illuminazione RGB e pannelli (con morsetti a C).

Thermaltake G700 è sufficientemente grande per una configurazione multi-monitor e utilizza due motori per consentire agli utenti di regolare l’altezza in posizione eretta o seduta (l’altezza regolabile di questa scrivania va da un minimo di 60 cm a un massimo di 125 cm).

Tra le altre caratteristiche di questa scrivania da gioco vi sono un apposito spazio per consentire il passaggio (e la relativa organizzazione) dei cavi, la possibilità di installare accessori aggiuntivi, una guida laterale per il monitor, la possibilità di impostare due altezze per garantire agli utenti una regolazione rapida, un sistema di controllo dell’illuminazione e un sensore anticollisione.

Al momento non vi sono informazioni sulla data di esordio sul mercato di questa nuova scrivania per gli appassionati di gaming né su quello che potrebbe essere il suo prezzo ufficiale (che probabilmente sarà piuttosto elevato). Ad ogni modo, tale scrivania dovrebbe essere venduta anche nel nostro Paese.

Per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal team di Thermaltake.

