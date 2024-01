A 4 mesi dalla presentazione, è possibile acquistare i nuovi iPhone 15 Pro e 15 Pro Max a prezzi ridotti di un bel po’. Oggi, ad esempio, sono diverse le versioni dei due modelli più pregiati di Apple in offerta ai prezzi più bassi di sempre su Amazon, sconti che permettono di risparmiare parecchio, soprattutto sulle versioni di base (quelle più acquistate).

Prezzi al minimo su Amazon per iPhone 15 Pro e 15 Pro Max

I modelli in offerta sono iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, quest’ultima è la versione più ricca della più recente serie di smartphone di Apple, che abbiamo già recensito (con soddisfazione). Di listino i modelli di base da 128 e 256 GB di memoria costano rispettivamente 1239 e 1489 euro, prezzi che’ in occasione di questi nuovi sconti’ scendono di un bel po’ toccando i minimi storici Amazon. Entrambi costano l’11% in meno, che non è affatto poco considerando che si tratta dei più recenti e potenti smartphone di Apple:

Da quegli stessi link potete accedere anche agli altri modelli con più memoria, i cui sconti sono tuttavia meno significativi rispetto alle versioni più economiche citate. Vi ricordiamo inoltre che Amazon consente di effettuare i resi fino al 31 gennaio 2024 gratuitamente, periodo prolungato rispetto ai soliti 30 giorni previsti di norma.

Amazon a a parte, è possibile acquistare iPhone 15 Pro e 15 Pro Max a prezzi simili anche altrove. A seguire vi lasciamo prezzi e colorazioni delle versioni in offerta disponibili su Unieuro e Comet.

Leggi anche: Apple rilascia le beta 3 di iOS e iPadOS 17.3, watchOS 10.3 e macOS 14.3 e tutte le nostre guide agli acquisti

Per non perdere le offerte del momento sappiate che potete iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al canale WhatsApp PrezziTech, e seguirci sui nostri portali per spulciare le nostre pagine con le offerte per categoria.