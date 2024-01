Il marchio di lusso Yangwang di proprietà della casa automobilistica cinese BYD ha da poco presentato la sua prima berlina. La U7 sviluppa oltre 1.000 CV di potenza. Ecco le immagini e i primi dettagli della nuova auto elettrica.

Le immagini condivise da Yangwang evidenziano che il design della nuova berlina di lusso riprende alcuni tratti stilistici della U9, a partire dai fari, ma con look meno aggressivo.

Nelle immagini si possono notare anche le grandi prese d’aria e le minigonne laterali in fibra di carbonio, oltre allo scanner LiDAR sul tetto.

A prima vista la U7 sembra un incrocio tra una Tesla Model S e una Porsche Taycan con un profilo elegante e ribassato.Yangwang afferma che la U7 “sovvertirà il limite prestazionale delle auto” grazie a un design aerodinamico e al controllo istantaneo degli oltre 1.000 CV disponibili.

L’azienda non ha rilasciato ulteriori informazioni sul veicolo, ma ha affermato che i prezzi si aggireranno intorno ai 140.000 dollari. Probabilmente la U7 sarà dotata di quattro motori elettrici come l’U8 e l’U9 per erogare gli oltre 1.000 CV di potenza.

Il produttore cinese di auto BYD continua a espandersi

BYD ha presentato il suo marchio di lusso Yangwang un anno fa che ha lanciato il suo primo veicolo a settembre. Il fuoristrada di lusso U8 parte da oltre 150.000 dollari ed è progettato per affrontare qualsiasi terreno con 1.200 CV, stabilizzazione dello scoppio dei pneumatici e altre interessanti funzionalità come la “modalità galleggiante” per aiutare a navigare nell’acqua durante le emergenze. BYD ha anche presentato la Yangwang U9, una supercar completamente elettrica che parte da circa 140.000 dollari.

BYD ha venduto quasi 1,6 milioni di veicoli elettrici lo scorso anno, in aumento del 73% rispetto al 2022, e ha superato Tesla come leader globale nelle vendite di veicoli elettrici negli ultimi tre mesi del 2023. Includendo gli ibridi plug-in, l’azienda cinese ha venduto oltre 3 milioni di veicoli lo scorso anno.

