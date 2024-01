ECOVACS continua a innovare nel mercato degli aspirapolvere robot e al CES 2024, una delle vetrine più prestigiose per quanto riguarda la tecnologia, ha presentato il suo nuovo fiore all’occhiello, che prende le funzioni di DEEBOT X2 Omni (qui trovate la nostra recensione) e aggiunge il supporto per un aspirapolvere cordless, dando così vita a ECOVACS DEEBOT X2 COMBO, la stazione definitiva per le pulizie domestiche.

ECOVACS DEEBOT X2 COMBO

Partiamo quindi dall’aspirapolvere cordless, la vera e propria novità di questo dispositivo, che consente di pulire qualsiasi superficie e di avere tutti i dispositivi in un unico luogo. Uno dei suoi punti di forza è il sistema di filtraggio dell’aria, una soluzione a quattro stadi con filtro HEPA che blocca il 99,97% delle particelle fino a 3 micron, garantendo quindi un’elevata purificazione dell’aria da allergeni e particelle di polvere.

Ricca la dotazione di accessori, a partire dalla spazzola motorizzata Zero Tangle, con setole disposte a V per evitare l’aggrovigliamento di peli e capelli. Troviamo poi una smini spazzola motorizzata, perfetta per la pulizia di cuscini e materassi, un beccuccio per le fessure e gli angoli della casa e una piccola spazzola perfetta per i mobili.

Dell’aspirapolvere robot sappiamo tutto, ma vale la pena ricordare che riesce a passare sotto a mobili alti 10 centimetri, risultando quindi particolarmente agile. La potenza di aspirazione raggiunge gli 8700 Pa, un valore tra i più alti in assoluto per un robot aspirapolvere, così da garantire una pulizia ineccepibile ovunque.

E con la tecnologia OZMO Turbo 2.0 che gestisce il doppio mocio rotante, anche la pulizia cambia, con i pavimenti sempre lavati a regola d’arte grazie alla pressione applicata sui panni. E se avete uno o più tappeti non vi dovete preoccupare che si bagnino, i moci vengono alzati automaticamente, così come succede quando il robot torna alla base di ricarica o aspira la polvere in una stanza esclusa dalla sequenza di lavaggio.

La base di ricarica diventa il vero fulcro del nuovo prodotto, visto che rende quasi del tutto autonomi i due dispositivi. Si occupa infatti di raccogliere la polvere dal robot, lavare i panni usando l’acqua pulita presente nell’apposito serbatoio, raccogliere l’acqua sporca in una tanica separata e asciugare i panni con aria calda.

Oltre a questo però la nuova stazione offre un alloggiamento per il corpo dell’aspirapolvere cordless, fungendo sia da base di ricarica che da sistema di svuotamento. Questo significa che dopo aver utilizzato l’aspirapolvere basterà sganciare la prolunga (che può essere fissata a un apposito supporto), inserire il corpo dell’aspirapolvere nella base e dedicarsi ad altro, visto che la stazione si occuperà della ricarica e dello svuotamento del serbatoio.

Tutto può essere ovviamente controllato tramite la companion app o tramite YIKO, l’assistente vocale proprietario che rende più semplice la pulizia di determinate stanze o aree della casa. Da sottolineare inoltre il supporto a Matter, il nuovo standard per la smart home, che sarà aggiunto con un aggiornamento del firmware non appena sarà stata ottenuta la necessaria certificazione.

ECOVACS DEEBOT X2 COMBO arriverà sui mercati internazionali entro la fine del primo trimestre, con un prezzo che dovrebbe aggirarsi attorno ai 1500-1600 euro.