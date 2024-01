Aqara, marchio leader nel mercato della smart home, ha annunciato una serie di novità molto interessanti in occasione del CES 2024, la fiera dedicata all’elettronica che si sta svolgendo a Las Vegas in questi giorni. Sono tre in particolare le novità, tutte legate direttamente allo standard Matter che promette di diventare il punto di riferimento per la casa intelligente.

Scopriamo quindi senza ulteriore indugio le novità annunciate che arriveranno sui mercati internazionali nel corso dei prossimi mesi.

Aqara Hub M3

Partiamo con l’attesissimo hub, anticipato già lo scorso anno e finalmente ufficializzato al CES 2024. Aqara Hub M3 (in copertina) è il primo hub della compagnia pensato specificamente per Matter, grazie soprattutto al supporto al protocollo Thread. Costruito sulle basi di Aqara Hub M2, il nuovo Hub M3 mantiene alcune delle funzioni fondamentali del predecessore, come le funzioni di hub Zigbee molto apprezzate dagli appassionati di smart home.

A questo si aggiungono le funzioni di IR blaster con supporto dei protocollo WiFi, Bluetooth e del già citato Thread. È possibile in questo modo creare un Thread Border Router che permette di collegare un dispositivo in grado di supportare tale protocollo di comunicazione. Da sottolineare il supporto al WiFi dual band a 2,4 e 5 GHZ e al protocollo PoE (Power over Ethernet) che rende ancora più flessibile l’installazione dell’hub.

Aqara Hub M3 permette inoltre la connessione via LAN tramite la companion app Aqara Home, così da permettere l’accesso all’ecosistema Aqara anche in caso di problemi al cloud Aqara o di assenza di connettività Internet. E installando un secondo Hub M3 tutte le impostazioni vengono automaticamente salvate sul nuovo hub, che diventa quindi pronto a subentrare al primo in caso di malfunzionamenti.

Da segnalare inoltre la possibilità di usare l’hub come telecomando a infrarossi con emissione a 360 gradi, come bridge Matter per tutti i dispositivi Zigbee collegati, come speaker (potenza di 95 decibel) per il sistema di allarme di Aqara o per annunci vocali personalizzati. Il nuovo hub strizza l’occhio anche alla privacy, essendo privo di microfoni e telecamere, con la possibilità di salvare in locale log e dati dell’utente.

Aqara Hub M3 sarà commercializzato a livello globale nel corso del secondo trimestre del 2024, vi terremo aggiornati in merito a prezzi e disponibilità.

Aqara Border Router Plug

Non meno interessante e utile è Aqara Border Router Plug, tra le prime prese intelligenti a integrare un border router Thread. La presa supporta, oltre a Thread, anche il WiFi dual band consentendo ai controller Matter di gestire anche tutti quei dispositivi che comunicano esclusivamente attraverso il protocollo Thread, senza dover effettuare configurazioni particolarmente complesse.

La presa offre consumi ridottissimi, in particolare quando viene utilizzata con il protocollo Thread e consente di creare infinite automazioni attraverso la misurazione della corrente. Se la utilizzate per alimentare una TV, ad esempio, potete chiudere automaticamente le tende quando accendete la TV, così da evitare spiacevoli riflessi.

Aqara Smart Lock U300

Fedele al proprio impegno nello sviluppo di Matter, Aqara ha annunciato anche una delle prime serrature intelligenti. Si chiama Aqara Smart Lock U300 e supporta Thread e Matter, permettendo così una facilissima integrazione con altri ecosistemi presenti in casa. La batteria garantisce fino a 8 mesi di utilizzo, limitando quindi al minimo gli interventi di manutenzione e le operazioni di ricarica.

La serratura è pensata sia per un uso interno che esterno e offre numerose opzioni di sblocco tra cui codice PIN, impronte digitali, assistenti vocali e dispositivi NFC. Tramite l’app Aqara Home è possibile bloccare o sbloccare la chiusura, garantire accessi temporanei per ospiti e ricevere notifiche in tempo reale sull’utilizzo e sugli accessi.

Aqara Border Router Plug e Aqara Smart Lock U300 saranno in vendita nelle prossime settimane, a un prezzo che non è ancora stato reso noto.