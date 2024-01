L’auto elettrica Xiaomi SU7 è stata presentata la scorsa settimana in Cina ed è già in esposizione in selezionati negozi Xiaomi.

La prima auto di Xiaomi è dotata di una serie di funzionalità impressionanti, tra cui la guida autonoma. Oggi è emerso un video in cui si vede la SU7 che parcheggia da sola in un garage a più livelli.

Xiaomi SU7 mostra una delle sue avanzate capacità di guida autonoma

Il video mostra Xiaomi SU7 che parcheggia autonomamente in un garage multipiano dopo che il conducente che ha guidato l’auto fino all’ingresso ha avviato la relativa funzionalità dall’infotainment.

Il video evidenzia come l’auto di Xiaomi esegue le manovre necessarie per evitare un frontale con un’altra auto in uscita che sbuca all’improvviso e come rallenta per non investire un pedone distratto dal proprio smartphone, prima di parcheggiare perfettamente in retromarcia tra le altre auto che non lasciano troppi spazi di manovra.

A giudicare dal video la capacità di Xiaomi SU7 di parcheggiare in autonomia sembra particolarmente avanzata, tuttavia non è chiaro se l’auro si affidasse esclusivamente al sistema di navigazione di bordo per il parcheggio o se l’area di parcheggio fosse già appositamente attrezzata per ospitare tali attività.

Per il momento è confermato che l’SU7 sarà dotato di funzionalità di guida in autostrada senza mani e di parcheggio automatico, tuttavia la guida autonoma nelle strade cittadine è una possibilità che in futuro potrebbe arrivare tramite un aggiornamento software. Xiaomi ha in programma di introdurre l’SU7 nel mercato cinese entro la fine dell’anno.

