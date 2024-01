MSI ha mostrato un breve video promozionale che anticipa la sua prima console portatile che mostrerà al CES 2024 che si terrà a Los Angeles la prossima settimana.

Il video offre uno sguardo fugace sulla console che trapela dall’oscurità grazie all’illuminazione dei due stick che appaiono in una posizione sfalsata simile a quella di Asus ROG Ally.

Il teaser mostra anche il sistema di ventilazione della console, oltre al logo MSI, ma per il resto non rivela altro del prodotto, soprattutto per quanto riguarda le specifiche.

L’unico indizio arriva dall’account Intel Gaming che ha risposto a una versione del teaser pubblicata su X con tre emoji perplesse, suggerendo che la console portatile di MSI potrebbe essere animata da un chip Meteor Lake di Intel, il che sarebbe già una novità in questo settore dominato da AMD.

La console portatile MSI appare su Geekbench con CPU Intel

Secondo quanto appena emerso da Geekbench la console si chiamerà MSI CLAW e si baserà sul chip Intel Core Ultra 7 155H, una CPU mobile di fascia alta con 16 core e 22 thread.

Per quanto riguarda le prestazioni, l’imminente console portatile MSI con 32 GB di RAM ha raggiunto un punteggio di 1.1543 in multi-core e di 2.403 su single-core sulla piattaforma, allineandosi alla rivale Asus ROG Ally, tuttavia MSI CLAW dovrebbe offrire prestazioni migliori rispetto ai suoi concorrenti grazie ai driver più aggiornati.

Sicuramente la concorrenza non mancherà, visto che questo settore inaugurato dalla Steam Deck sta diventando sempre più affollato.

Salvo ulteriori indiscrezioni, per sapere precisamente cosa offrirà questa console portatile di MSI bisognerà aspettare la presentazione ufficiale al CES 2024.

