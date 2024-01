Gli utenti iPhone che hanno amato gli smartphone BlackBerry per la loro iconica tastiera QWERTY integrata saranno felici di sapere che c’è un accessorio che aggiunge al melafonino proprio tale caratteristica.

Ci riferiamo alle speciali custodie di Clicks, grazie alle quali i possessori di iPhone 14 Pro, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max potranno fare affidamento su una tastiera QWERTY fisica proprio sotto lo schermo del telefono, con un risultato finale che ricorda tanto quello dei mitici BlackBerry.

Clicks lancia un nuovo accessorio per iPhone

Clicks mostrerà questo nuovo accessorio in occasione del CES 2024 di Las Vegas, manifestazione che prenderà il via nei prossimi giorni mentre per l’esordio ufficiale sul mercato ci sarà da avere pazienza sino a febbraio (per il modello destinato ad iPhone 14 Pro).

Disponibile in giallo e in grigio, la custodia con tastiera di Clicks è pensata per sembrare una naturale evoluzione dello smartphone mentre, a dire del produttore, i tasti sono stati progettati per una resistenza ai clic e un feedback ideali per garantire agli utenti una digitazione rapida e precisa.

Tra le principali caratteristiche del nuovo accessorio di Clicks vi sono la possibilità di attivare la retroilluminazione, tasti dedicati per attivare la dettatura vocale, avere accesso alle faccine e abilitare apposite scorciatoie, il supporto alla funzionalità di ricarica wireless (sebbene non allo standard MagSafe), il collegamento al telefono attraverso la porta Lightning (‌iPhone 14‌ Pro) o USB Type-C (‌iPhone 15 Pro‌) e dimensioni tutto sommato contenute (a quelle dello smartphone vanno aggiunti circa 4 cm).

Prezzi e disponibilità

La prima custodia ad arrivare sul mercato sarà quella dedicata ad iPhone 14 Pro, che sarà disponibile da febbraio a 139 dollari.

A marzo arriverà anche quella per iPhone 15 Pro, venduta sempre a 139 dollari mentre quella per iPhone 15 Pro Max arriverà in primavera al prezzo di 159 dollari.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito del produttore.