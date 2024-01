Samsung ha annunciato oggi i nuovi monitor da gaming Odyssey OLED che presenterà al CES 2024. I nuovi modelli sono Odyssey OLED G9 (G95SD), Odyssey OLED G8 (G80SD) e Odyssey OLED G6 (G60SD). Ecco i dettagli dei nuovi prodotti.

Samsung Odyssey OLED G9 è un monitor da gioco curvo ultra-wide da 49 pollici con risoluzione DQHD (5.120 x 1.440) e proporzioni 32:9, mentre Odyssey OLED G8 è il primo monitor da gioco Samsung OLED piatto da 32 pollici con risoluzione 4K UHD (3.840 x 2.160) e proporzioni 16:9. Entrambi i monitor hanno una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta GTG di 0,03 ms.

Samsung Odyssey OLED G6 è un monitor QHD da 27 pollici (2.560 x 1.440) con proporzioni 16:9, frequenza di aggiornamento di 360 Hz e tempo di risposta GTG di 0,03 ms.

I tre nuovi monitor adottano la tecnologia OLED Glare-Free che riduce al minimo i riflessi di luce, in modo da poter giocare con luminosità e colori costanti in quasi tutte le condizioni di illuminazione, inoltre l’esperienza è ulteriormente migliorata con VESA DisplayHDR True Black 400 e AMD FreeSync Premium Pro che consentono di giocare in modo fluido in HDR.

I tre nuovi monitor includono due porte HDMI 2.1, un hub USB e un ingresso DisplayPort 1.4, inoltre sono compatibili VESA e offrono un supporto regolabile in altezza, ruotabile e inclinabile.

I modelli Odyssey OLED G9 e Odyssey OLED G8 ora offrono la nuova funzionalità Multi Control che fornisce un’esperienza multi-dispositivo, consentendo agli utenti di trasferire facilmente immagini e/o testo tra il proprio monitor Samsung e altri dispositivi Samsung.

Inoltre questi due monitor Samsung includono l’hub Samsung SmartThings tramite il quale gli utenti possono connettersi a vari dispositivi IoT compatibili con Matter e Home Connectivity Alliance (HCA).

I monitor Odyssey OLED G9 e Odyssey OLED G8 sono dotati delle piattaforme Samsung Smart TV e Samsung Gaming Hub che forniscono l’accesso ai servizi di streaming e cloud gaming senza download, vincoli di archiviazione o necessità di un PC o console.

I nuovi modelli sfruttano l’esclusivo design sottile in metallo della gamma Odyssey OLED e includono il nuovo Core Lighting+ che emette luce ambientale dal retro del monitor. Samsung presenterà i nuovi monitor Al CES 2024 che si terrà a Las Vegas la prossima settimana.

