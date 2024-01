LG continua a svelare i prodotti che porterà a Las Vegas per il CES 2024 e nelle scorse ore è stato il turno di DukeBox, soluzione frutto del lavoro di LG Labs.

Il colosso coreano ci tiene a precisare che alla fiera di Las Vegas sarà riservato uno spazio espositivo speciale a LG Labs, la sua divisione focalizzata sulla realizzazione di prodotti e servizi sperimentali e innovativi.

DukeBox e gli altri prodotti innovativi di LG per il CES 2024

Stando a quanto è stato spiegato dal team di LG, DukeBox può essere considerato un prodotto innovativo che è in grado di combinare il fascino dell’audio valvolare con la tecnologia all’avanguardia di un pannello OLED trasparente.

In sostanza, si tratta di una soluzione che mira ad offrire agli utenti una nuova esperienza musicale, combinando la sensibilità old style con la tecnologia all’avanguardia, con il risultato finale di quello che può essere considerato una sorta di jukebox modernizzato.

Grazie agli altoparlanti frontali nella parte inferiore e ad un altoparlante a 360° in quella superiore, LG DukeBox dovrebbe essere in grado di garantire un’esperienza audio immersiva che circonda chi ascolta.

Inoltre, gli utenti potranno regolare la trasparenza del display OLED, creando un accattivante effetto visivo. Ma lo schermo potrà essere utilizzato pure per guardare contenuti di alta qualità o per creare un’accogliente atmosfera da caminetto.

Al CES 2024 di Las Vegas ci sarà spazio anche per altri prodotti sviluppati da LG Labs, come Bon Voyage (uno spazio abitativo personalizzato, progettato per estendere la qualità della vita nella natura), DUOBO (una macchina da caffè a capsule che estrae due diverse capsule contemporaneamente), LG CineBeam Qube, LG gram Fold, LG XBOOM, LG StanbyMe Go, LG tiiun mini e brid.zzz.

Appuntamento al 9 gennaio per la giornata inaugurale della manifestazione di Las Vegas.

