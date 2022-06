Il campionato di Serie A è finito da poco ma è già tempo di guardare alla prossima stagione anche per quanto riguarda il settore Pay TV con DAZN che continuerà a trasmettere tutte le partite di Serie A anche per la prossima stagione (di cui 7 su 10 per turno in esclusiva). In vista dell’avvio della prossima stagione, DAZN prepara un importante cambiamento del suo servizio.

Tutto ruota intorno alle visioni contemporanee. A partire dal prossimo mese di agosto, infatti, l’abbonamento “standard” non consentirà più l’accesso contemporaneo da due dispositivi che non utilizzano la stessa connessione ai contenuti della piattaforma. Per continuare a sfruttare le due visioni contemporanee, infatti, sarà necessario passare a DAZN Plus, nuovo piano d’abbonamento proposto al prezzo di 39,99 euro al mese. Ecco tutti i dettagli:

DAZN cambia le condizioni del servizio: visioni contemporanea con lo stesso IP oppure pagando di più

Cambiano le condizioni del servizio di DAZN. Con oltre due mesi d’anticipo dall’avvio della stagione 2022-2023 del campionato di Serie A, infatti, DAZN attuerà una serie di limitazioni alla condizione degli account ed alla possibilità di sfruttare visioni contemporanee, di fatto andando a dividere tra due utenti il costo dell’abbonamento al servizio di streaming dedicato al mondo dello sport.

Dal prossimo mese di settembre, quindi, gli utenti DAZN potranno registrare un massimo di due dispositivi per account con la visione dei contenuti in contemporanea che sarà consentita solo se entrambi i dispositivi sono collegati alla stessa rete Internet. A decretare la possibilità di accedere con due dispositivi, loggati con lo stesso account, ai contenuti di DAZN sarà l’indirizzo IP.

Sarà possibile, inoltre, utilizzare DAZN in mobilità (quindi utilizzando una connessione dati) ma solo se il secondo dispositivo registrato nel proprio account non sta utilizzando il servizio di streaming. Gli utenti potranno cambiare in qualsiasi momento i dispositivi registrati, senza limitazioni di numero o di tempo. Tutto confermato, invece, per quanto riguarda i costi.

DAZN continuerà a costare 29,99 euro al mese con possibilità di interrompere il rinnovo automatico in qualsiasi momento. Rispetto alla stagione appena terminata, quindi, non sarà possibile sfruttare la doppia utenza da due connessioni diverse. In questo modo, DAZN punta a fermare la pratica di condivisione dell’account che porta ad un dimezzamento della spesa per gli utenti.

Doppia utenza senza limiti IP con DAZN Plus

La seconda grande novità del servizio proposto da DAZN a partire dalla prossima estate è DAZN Plus. Il nuovo servizio, una novità assoluta per la piattaforma di streaming, consentirà la visione in contemporanea da due dispositivi. Da notare che tale possibilità non prevede alcun requisito IP. In sostanza, sarà possibile accedere a DAZN da due dispositivi anche nel caso in cui questi due dispositivi non utilizzino la stessa rete Internet.

Il costo del nuovo abbonamento sarà di 39,99 euro al mese. Per la doppia utenza, senza limiti IP, sono quindi richiesti 10 euro in più al mese che, considerando i quasi 10 mesi di campionato, comporteranno un costo extra di 100 euro per poter vedere la Serie A con le stesse condizioni della stagione appena terminata. Confermata la totale assenza di vincoli e, quindi, la possibilità di disattivare il rinnovo automatico in qualsiasi momento.

Scegliendo DAZN Plus sarà possibile registrare un totale di sei dispositivi al proprio account. Anche in questo caso non sono previste limitazioni e gli utenti potranno modificare in qualsiasi momento l’elenco dei deice registrati. Anche se viene concesso il doppio accesso, DAZN Plus resta un abbonamento personale. Nelle condizioni del servizio viene chiarito che l’utente che attiva l’offerta si impegna a garantire l’utilizzo del servizio solo a “membri conviventi all’interno del proprio nucleo domestico”.

La condivisione della password del proprio account resta vietata. Per contrastare questa pratica, DAZN si “riserva la facoltà, previa comunicazione all’utente, di inserire, per ciascun mese di vigenza contrattuale, un numero massimo di volte in cui l’utente può cambiare i dispositivi associati al proprio account con altri dispositivi“. I dispositivi registrati possono essere modificati tramite la pagina Il mio account del sito della piattaforma.

DAZN Plus sarà attivabile sia dai nuovi utenti che da chi ha già un account DAZN con abbonamento da 29,99 euro al mese attivo. In questo secondo caso, si potrà effettuare un upgrade della sottoscrizione. Le novità in questione già presenti sul sito DAZN (in fonte trovate le condizioni di utilizzo di DAZN Plus) saranno comunicate nei prossimi giorni agli utenti della piattaforma. Maggiori dettagli, quindi, potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane.

