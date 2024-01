Fin dal suo debutto ormai più di 13 anni fa, Apple ha mantenuto una tradizione costante rilasciando almeno un nuovo iPad all’anno. Questa lunga consuetudine è venuta a mancare nel 2023 appena concluso, che non ha visto l’introduzione di nessun nuovo modello sul mercato, rappresentando una novità assoluta per l’azienda di Cupertino.

Lanciato nel 2010, l’iPad è diventato un prodotto cruciale di Apple, che nel corso degli anni ha consolidato la sua posizione di leader indiscusso nel mercato dei tablet. Questa posizione è stata raggiunta anche e soprattutto mantenendo viva l’attenzione dei consumatori sul prodotto, con il lancio di almeno un nuovo modello ogni anno.

Gli ultimi iPad sono stati presentati nell’ottobre del 2022, con il lancio di iPad (10ª gen), iPad Air (5ª gen) e due nuovi modelli di iPad Pro, mentre l’unico prodotto associato al marchio che è stato lanciato nel corso del 2023 è l’Apple Pencil dotato di connettore USB-C.

L’anno appena giunto al termine rappresenta quindi il primo anno senza nuovi iPad in 12 anni: l’ultima volta che questo era successo da quando Apple è entrata nel mercato tecnologico è stato il 2009, ma semplicemente perché il tablet della mela non era stato ancora lanciato come prodotto.

Le possibili ragioni dietro questa scelta

Le motivazioni dietro questa scelta di Apple potrebbero essere molteplici, tutte frutto di supposizioni e indiscrezioni. Uno degli aspetti cruciali da considerare riguarda le critiche rivolte all’azienda per la crescente complessità della gamma di iPad negli ultimi anni e per le incertezze riguardo al futuro e alla direzione di iPadOS.

Andando ad analizzare la cronologia dei prodotti lanciati dal 2010 ad oggi, è evidente come la gamma si sia evoluta per accontentare la più grande fetta di pubblico possibile, rivelandosi però un’arma a doppio taglio che potrebbe aver generato confusione nei consumatori, costretti a districarsi tra una moltitudine di modelli con caratteristiche diverse:

2010: iPad (1ª generazione)

2011: iPad 2

2012: iPad (3ª generazione), iPad (4ª generazione) e iPad mini (1ª generazione)

2013: iPad Air (1ª generazione) e iPad mini 2

2014: iPad Air 2 e iPad mini 3

2015: iPad mini 4 e iPad Pro 12.9 pollici (1ª generazione)

2016: iPad Pro 9.7 pollici

2017: iPad (5ª generazione), iPad Pro 12.9 pollici (2ª generazione) e iPad Pro 10.5 pollici

2018: iPad (6ª generazione), iPad Pro 11 pollici (1ª generazione) e iPad Pro 12.9 pollici (3ª generazione)

2019: iPad (7ª generazione), iPad Air (3ª generazione) e iPad mini (5ª generazione)

2020: iPad (8ª generazione), iPad Air (4ª generazione), iPad Pro 11 pollici (2ª generazione) e iPad Pro 12.9 pollici (4ª generazione)

2021: iPad (9ª generazione), iPad mini (6ª generazione), iPad Pro 11 pollici (3ª generazione) e iPad Pro 12.9 pollici (5ª generazione)

2022: iPad (10ª generazione), iPad Air (5ª generazione), iPad Pro 11 pollici (4ª generazione) e iPad Pro 12.9 pollici (6ª generazione)

2023: /

Non aver presentato alcun modello per il 2023 potrebbe essere indice di un momento di riflessione sulla direzione futura del dispositivo. Con l’avanzare delle tecnologie e la diffusione sempre più capillare di iPad, i consumatori tendono ad acquistare un nuovo modello meno frequentemente.

Questo cambiamento da parte degli utenti potrebbe aver quindi spinto Apple a rivedere la sua strategia per i tablet, prediligendo aggiornamenti hardware meno frequenti ma più significativi. Quest’anno potrebbe essere quindi l’occasione per ridefinire la lineup di iPad con uno scopo più chiaro sia per il futuro che per i consumatori.

Le indiscrezioni e le analisi degli esperti del settore indicano infatti il 2024 come un anno di grande impatto per i tablet della mela. Si vocifera che ogni modello di iPad potrebbe ricevere un aggiornamento hardware, con l’aggiunta di un nuovo modello di iPad Air da 12,9 pollici e un nuovo modello di iPad Pro che dovrebbe introdurre diverse nuove funzionalità, un display OLED e il chip M3. Se le previsioni si avverassero, l’anno appena iniziato potrebbe vedere il lancio di ben sei nuovi modelli.