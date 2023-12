Da qualche ora è disponibile una nuova applicazione di Samsung sul Microsoft Store di Windows. L’uscita di questa applicazione sembra essere perfettamente sincronizzata con l’imminente lancio dei Galaxy Book 4 da parte di Samsung, una serie di PC Windows che si integrerà ancora meglio con l’intero ecosistema di prodotti dell’azienda. L’applicazione si chiama SamsungPhone e il suo scopo è facilmente intuibile.

La nuova App per Windows di Samsung aumenta la produttività

La serie Galaxy Book 4 è composta da quattro modelli, con configurazioni che variano da un modello base con i nuovi chipset Core Ultra di Intel fino a modelli che includono una GPU RTX 4070 di Nvidia. L’intera gamma è stata annunciata pochi giorni fa, sarà mostrata al CES 2024 ma il lancio sul mercato avverrà solo a fine gennaio.

In attesa di ciò, Samsung ha preparato una nuova app Windows chiamata “SamsungPhone” che va ad aggiungere la possibilità di poter gestire, fare e ricevere chiamate direttamente sul computer. Il funzionamento è molto semplice: ogni volta che un Galaxy collegato riceve una chiamata in entrata, l’applicazione la reindirizza rendendola accessibile dal PC.

Benché l’app potrebbe sembrare essere limitata esclusivamente ai dispositivi Galaxy, per via del nome, non dovrebbe invece esserci alcuna restrizione. Le informazioni sull’app indicano che sia il Book 4 che altri PC basati su Intel recenti saranno in grado di supportare questa funzionalità.

La nuova app Samsung Phone per Windows è già disponibile e potete scaricarla direttamente dal Microsoft Store a questo link (anche per verificarne il funzionamento al di fuori dei Galaxy Book 4).