A quasi un anno di distanza dal modello dello scorso anno, e ad appena due settimane dalla presentazione dei nuovi Galaxy Book4 Ultra e Pro, Samsung ha annunciato il debutto sul mercato natio di un nuovo computer portatile economico: Samsung Galaxy Book 3 Go 5G.

Come anticipato dal titolo, a giudicare dalla scheda tecnica condivisa dal produttore, non ci sono differenze rispetto a Galaxy Book 2 Go, modello acquistabile anche in Italia a prezzi abbastanza contenuti. Questa “nuova” versione non è stata ancora annunciata per il nostro mercato, ma potrebbe arrivare a breve come opzione economica assieme alla nuova serie Galaxy Book4 il cui debutto è previsto nelle prossime settimane.

Caratteristiche e prezzi di Samsung Galaxy Book 3 Go 5G

Come il suo predecessore, monta uno schermo IPS da 14″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), una CPU Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen3, 4 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di spazio di archiviazione. Samsung Galaxy Book 3 Go supporta la connettività 5G, può contare su Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 e sulla seguente dotazione di porte: due USB Type-C, una USB Type-A, un ingresso microSD e un jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfono.

La batteria di questo nuovo notebook economico di Samsung ha una capacità di 42,3 Wh che si ricarica tramite un alimentatore da 45 W via USB Type-C, batteria integrata in un corpo dalle dimensioni abbastanza contenute (32,39 x 22,48 x 15,5 mm) dal peso di 1,43 kg.

In Corea del Sud Samsung Galaxy Book 3 Go 5G sarà in vendita dal 2 gennaio in argento a un prezzo di poco inferiore ai 400 euro, cifra poco indicativa per il mercato italiano considerando le consuete traduzioni al rialzo.

Al momento, come anticipato, il produttore non ha ancora comunicato informazioni relative a un’eventuale commercializzazione né europea, né internazionale, ma probabilmente ne sapremo di più in occasione della presentazione dei nuovi Galaxy Book4 Ultra e Pro.

