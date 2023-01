Dopo aver annunciato la variante Snapdragon di Galaxy Book2 Pro 360, oggi Samsung ha lanciato anche Galaxy Book2 Go, un notebook Windows con architettura ARM basato sul nuovo processore Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3.

Secondo quanto riportato nel comunicato stampa, Samsung Galaxy Book2 Go è un notebook compatto ma potente grazie al chipset Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3 che presenta una CPU più veloce del 40% e una GPU più potente del 35% rispetto allo Snapdragon 7c Gen 2 adottato nel Galaxy Book Go.

Samsung Galaxy Book2 Go con chipset Snapdragon 7c+ Gen 3

Il nuovo chipset offre anche funzionalità di connettività wireless migliorate, tra cui Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, supporta RAM LPDDR4X a 3.200 MHz e unità di archiviazione NVMe SSD, inoltre Qualcomm afferma che il chipset offre un’elaborazione AI migliorata, ma senza entrare nei dettagli.

Essendo fabbricato da TSMC con processo produttivo a 6 nm, il nuovo chipset è anche più efficiente dal punto di vista energetico con un’autonomia dichiarata che può durare tutto il giorno o fino a 21 ore per la riproduzione di video. Il chipset supporta anche la connettività 5G, tuttavia Samsung sembra averla disabilitata sulla versione solo Wi-Fi del notebook.

Le altre caratteristiche di Samsung Galaxy Book2 Go includono un display LCD IPS da 14 pollici con risoluzione Full HD e una cerniera a 180 gradi, un grande trackpad e una webcam, ma Samsung non ha rivelato il quantitativo di RAM, dello spazio di archiviazione e nemmeno la capacità della batteria del suo nuovo notebook.

Samsung Galaxy Book2 Go è costruito secondo le specifiche dello standard militare MIL-STD-810G, quindi è resistente a cadute, temperature estreme, umidità, urti e vibrazioni.

Il notebook viene fornito con Windows 11 preinstallato e funzionalità dell’ecosistema Galaxy come Galaxy Buds Auto Switch, Link To Windows, Multi Control, Quick Share, Samsung Notes e Second Screen.

Samsung Galaxy Book2 Go è spesso 15,5 mm, pesa 1,44 kg e sarà disponibile per l’acquisto in Francia esclusivamente tramite Samsung.com a partire dal 20 gennaio 2023. La società potrebbe lanciare il modello 5G quest’anno.

