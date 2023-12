Il team di sviluppatori di Google lavora senza sosta al miglioramento delle varie applicazioni e dei tanti servizi offerti dal colosso di Mountain View non solo per gli utenti Android ma anche per quelli della piattaforma “rivale”, ossia iOS e nelle scorse ore è arrivata l’ennesima conferma.

Da un po’ di tempo, infatti, gli sviluppatori di Gmail sono al lavoro su un sistema più semplice per consentire agli utenti di annullare le iscrizioni alle email nell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS e finalmente è stato avviato il rilascio di tale novità.

Una comoda novità per l’app Gmail su iOS

La soluzione studiata dal team del colosso di Mountain View è molto semplice e si basa sull’introduzione di un nuovo tasto “Annulla l’iscrizione” proprio sotto l’oggetto del messaggio email ricevuto, alla destra di quello che è il mittente.

Questi screenshot permettono di farsi un’idea:

Si tratta senza dubbio di un sistema più semplice per annullare l’iscrizione ad una newsletter rispetto ai normali metodi usati nel settore mobile. Fino a questo momento, infatti, gli utenti dovevano selezionare il tasto con i tre punti sopra il messaggio e selezionare l’annullamento dell’iscrizione oppure scorrere fino alla fine dell’email e cercare l’apposito comando per procedere all’annullamento dell’iscrizione.

In sostanza, questo nuovo approccio è decisamente più immediato, in quanto richiede un singolo tocco, il tutto senza scrolling.

Al momento tale funzionalità non è stata riscontrata nell’app di Gmail per Android e rappresenta, pertanto, uno di quei casi in cui Google introduce una novità prima su iOS (ciò è avvenuto anche per la possibilità di eliminare gli ultimi 15 minuti della cronologia di App Google e per la possibilità di effettuare un crop dei video in Google Foto).

Potete scaricare l’ultima versione disponibile di Gmail per iOS dall’App Store seguendo questo link.

