Il team di sviluppatori dietro il celebre browser Chrome, uno dei software di questa tipologia più apprezzati e utilizzati dagli utenti a livello globale, non si ferma mai ed è costantemente impegnato nel miglioramento e nell’implementazione di nuove funzionalità per il browser dell’azienda. Nelle ultime ore Google ha annunciato alcune novità in arrivo a breve termine, esse hanno lo scopo di apportare migliorie sia per quanto riguarda la sicurezza che le prestazioni; diamo un’occhiata insieme.

Nuove funzionalità per sicurezza e prestazioni in arrivo su Chrome desktop

Lo scopo di Google con lo sviluppo del browser Chrome è quello di fornire ai propri utenti uno strumento utile, funzionale, sicuro e prestante; questa settimana sono in arrivo alcune nuove funzionalità che apporteranno miglioramenti sia dal lato della sicurezza, sia per quel che riguarda le prestazioni del celebre browser.

Miglioramenti per il controllo di sicurezza

Al fine di aumentare ulteriormente la sicurezza degli utenti che navigano in rete e dei loro computer, Google ha deciso di svolgere il controllo di sicurezza di Chrome desktop in maniera automatica in background, senza necessità per l’utente di avviare manualmente il processo. Chrome si premurerà di avvisare l’utente in differenti eventuali situazioni: qualora le password salvate siano state compromesse, se una delle estensioni installate potrebbe essere dannosa, se non è in utilizzo l’ultima versione disponibile del browser o se le autorizzazioni di qualche sito richiedono di essere attenzionate.

Questi avvisi verranno visualizzati nel menù a tre puntini in alto a destra, così che l’utente possa prenderne visione all’occorrenza; inoltre Google sta estendendo il Controllo di sicurezza per revocare le autorizzazioni dei siti, come l’accesso alla posizione o al microfono, qualora questi non siano stati visitati per diverso tempo. Infine verrà data la possibilità di disabilitare in maniera più semplice le notifiche ricevute da siti con cui non si interagisce spesso.

Controlli delle prestazioni di Chrome più intelligenti

Lo scorso anno l’azienda ha dotato il browser Chrome della funzione Risparmio memoria, utile per liberare la memoria occupata dalle schede inattive per un’esperienza di navigazione più veloce soprattutto quando ci sono molte schede aperte; di recente sono inoltre stati aggiunti maggiori dettagli sull’utilizzo della memoria delle schede, visualizzabili passando semplicemente il mouse sopra le schede aperte. La modalità Risparmio memoria può essere già attivata recandosi nella sezione Altri strumenti -> Prestazioni nelle Impostazioni del browser.

I gruppi di schede si sincronizzano tra dispositivi desktop

Qualche tempo fa Chrome ha beneficiato dell’introduzione della funzionalità Gruppi di schede, che permette agli utenti di ordinare e organizzare le schede aperte nel browser in diversi gruppi; questa funzione sta per ricevere una novità molto attesa, essa permetterà agli utenti di salvare gruppi di schede in modo da potervi accedere su altri dispositivi desktop e riprendere facilmente i propri progetti da un altro computer.

Se queste dunque sono le novità in arrivo nel prossimo futuro, l’azienda si premura comunque di anticipare la futura implementazione di tutta un’altra serie di nuove funzioni per il browser Chrome il prossimo anno, funzionalità mosse dal nuovo modello di intelligenza artificiale Gemini.

