A quasi due mesi dalla presentazione della versione casalinga, LG svela il modello portatile del suo smart display tuttofare. Si chiama LG StanbyME Go ed è disponibile da oggi sul mercato italiano, un dispositivo dotato di uno schermo da 27″ integrato in una custodia a valigetta, accessorio che lo rende molto pratico da trasportare e sfruttabile anche in ambienti esterni.

Caratteristiche, funzioni e prezzo di LG StanbyME Go

Iniziamo dalle specifiche tecniche. LG StanbyME GO è dotato di uno schermo touch da 27″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) con frequenza di aggiornamento di 50 Hz, controllo della luminosità e upscaling dell’immagine con AI, Dolby Vision, HDR10 e HLG (2K).

È uno smart display con webOS 22 come sistema operativo, con funzioni da smart TV, compatibilità con Apple AirPlay 2, browser internet, riconoscimento vocale e supporto per il telecomando. Integra inoltre quattro diffusori dalla potenza complessiva di 20 W, supporta la tecnologia Dolby Atmos, AI Sound Pro e la regolazione dell’acustica con AI. LG StanbyME GO ha inoltre un ingresso USB 2.0, una HDMI, oltre a Wi-Fi 5 e NFC.

Specifiche a parte, è un prodotto comodo perché si presenta come una sorta di monitor/schermo portatile da portare e usare ovunque, grazie sia alla batteria integrata che, secondo LG, garantisce fino a 3 ore di autonomi, sia alla custodia a forma di valigia che fa anche da base per posizionarlo in verticale, orizzontale o inclinato in vario modo.

Ma a che serve? Si può usare ad esempio per guardare film sui principali servizi di streaming, per navigare, per ascoltare della musica o per giocare e, grazie alla certificazione STD-810G (per il superamento di 11 test fra cui alte e basse temperature, polvere, vibrazioni, shock meccanici, eccetera) dovrebbe essere resistente abbastanza da poterlo usare senza troppe accortezze un po’ dappertutto.

LG StanbyME Go costa 1299 euro di listino, ma in occasione dell’odierno lancio sul mercato italiano, sullo store di LG è scontato del 10% fino al 10 gennaio 2024 per i clienti Member LG, sconto cumulabile inoltre con il Coupon di Benvenuto del 5%; c’è inoltre la possibilità di usufruire di acquistarlo con finanziamenti a tasso zero in 10, 20 e 30 mesi con decorrenza media della prima rata a 90 giorni.

Questa stessa offerta è valida anche per LG StanbyME, il modello molto simile di smart display touch ma pensato per essere usato all’interno. Al momento non sappiamo se saranno disponibili anche su Amazon o da altri rivenditori terzi.

