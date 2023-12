Nelle scorse ore, WINDTRE ha annunciato due novità: la disponibilità per iPhone del servizio “Wi-Fi Calling“, e delle modifiche contrattuali che rendono più costose alcune offerte di rete fissa. La prima è disponibile da subito per i più recenti modelli di iPhone, la seconda sarà effettiva a partire dal 1° marzo 2024, pur con la possibilità di recedere senza penali o costi di disattivazione essendo una modifica contrattuale.

Le chiamate Wi-Fi disponibili per iPhone con WINDTRE

Da oggi, 20 dicembre, sono disponibili le chiamate Wi-Fi per iPhone con WINDTRE, una funzione che consente di telefonare ed essere raggiungibili anche in assenza del segnale mobile, sfruttando appunto una connessione Wi-Fi disponibile. È usufruibile gratuitamente con tutte le offerte telefoniche mobili di WINDTRE per i clienti consumer, professionisti e aziende; inclusa anche con le offerte Super Fibra, Super Fibra Professional e con i piani WINDTRE Business.

A differenza dei dispositivi Android compatibili, che non richiedono alcuna configurazione, per usare il servizio Wi-Fi Calling di WINDTRE su iPhone è necessario attivarlo seguendo questi passaggi: accedere alle impostazioni, selezionare “Chiamate Wi-Fi” nella sezione “Cellulare”, infine spuntare la casella dedicata confermando la scelta con “Abilita”.

Le chiamate Wi-Fi di WINDTRE sono disponibili per i seguenti modelli di iPhone: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone SE 2020, iPhone SE 3rd edition, iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR.

Maggiori informazioni sul servizio Wi-Fi Calling di WINDTRE sono reperibili qui.

Rincari di 2 euro al mese per alcune offerte WINDTRE di rete fissa

A due mesi di distanza dagli ultimi rincari condivisi, l’operatore ne ha annunciati di nuovi in vigore a partire dal 1° marzo 2024. Anche stavolta riguardano alcune offerte WINDTRE di rete fissa non meglio specificate, che aumentano di 2 euro al mese, modifica delle condizioni contrattuali di cui l’operatore dà comunicazione sia nella sezione WINDTRE informa del sito web che nei conti telefonici interessati emessi il mese di dicembre 2023.

Chi non accetta tali variazioni, entro il 29 febbraio 2024 può esercitare il diritto di recesso e/o passare a un altro operatore senza dover pagare nulla o subire penali. Queste sono le modalità di recesso accettate da WINDTRE:

inviando una lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI;

inviando una PEC all’indirizzo servizioclienti159@pec.windtre.it;

chiamando il servizio clienti al 159;

recandosi in uno dei punti vendita di WINDTRE (qui per trovare i più vicini);

o tramite il web form presente sul sito WINDTRE.

Per le comunicazioni di recesso inviate in forma scritta è necessario indicare come causale di recesso “Modifica delle condizioni contrattuali”. Chi intende cambiare operatore, oltre a inviare la comunicazione di recesso, deve effettuare la richiesta di portabilità al nuovo operatore telefonico entro lo stesso termine indicato: il 29 febbraio 2024.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il servizio clienti al 159 o visitare la sezione WINDTRE Informa del sito web.

Leggi anche: L’AGCOM frena gli aumenti delle offerte telefoniche legati all’inflazione e Recensione iPhone 15 Pro Max: le novità sono quelle giuste