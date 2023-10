WINDTRE ha comunicato che nei prossimi mesi aumenterà i prezzi di alcune sue offerte di rete fissa. Stando a quanto riportato dall’operatore, i clienti interessati dalle modifiche contrattuali in questione dovrebbero aver già ricevuto o ricevere a breve nel “Conto Telefonico WINDTRE” di ottobre un avviso al riguardo, di cui comunque vediamo subito le informazioni da sapere, comprese quelle per effettuare il recesso e cambiare operatore.

WINDTRE aumenta i prezzi di alcune offerte di linea fissa: cosa sapere e come recedere

I rincari nel dettaglio

Con due comunicazioni distinte pubblicate di recente in “Modifica Condizioni di Contratto telefonia fissa” nella sezione WINDTRE Informa del sito web, l’operatore comunica alcune rimodulazioni che, a seconda delle offerte interessate, saranno effettive a partire dal primo dicembre 2023 e dal primo gennaio 2024.

La più prossima prevede un incremento di 5,99 euro al mese (4,91 euro + IVA per i clienti con partita IVA) ammortizzata da uno sconto in fattura del medesimo importo, in vigore dal 1° dicembre 2023 fino al completamento del pagamento per l’acquisto a rate del modem, termine che dunque cambia a seconda del proprio contratto.

Per quanto riguarda invece le rimodulazioni in vigore dal 1° gennaio 2024, i clienti delle offerte di rete fissa WINDTRE coinvolte vedranno aumentare i costi di 2 euro al mese (a cui aggiungere l’IVA per le partite IVA).

In entrambi i casi, l’operatore non ha specificato quali sono le offerte di rete fissa coinvolte ma, come anticipato, ai clienti interessati dalle modifiche contrattuali citate WINDTRE riporta una comunicazione apposita nel Conto Telefonico emesso nel mese di ottobre 2023.

Come recedere o cambiare operatore

Come di consueto per simili modifiche alle condizioni contrattuali, i clienti possono esercitare il diritto di recesso o passare ad altro operatore senza dover far fronte a costi o penali, entro il 31 dicembre 2023 in entrambi i casi riportati.

Per recedere è possibile chiamare il 159, recarsi nei punti vendita WINDTRE, o inviare una comunicazione con “Modifica delle condizioni contrattuali” come causale tramite:

lettera raccomandata A/R da inviare al seguente indirizzo: Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI;

PEC da inviare all’indirizzo servizioclienti159@pec.windtre.it.

Chi preferisce invece cambiare operatore, oltre a inviare la comunicazione di recesso secondo le dette modalità, deve effettuare anche la richiesta all’altro operatore, sempre entro il termine indicato sopra: il 31 dicembre 2023.

Per inciso, nel caso in cui si debba terminare di pagare un prodotto a rate, prima di recedere dal contratto o di passare a un altro operatore, il cliente può scegliere se pagare le rate residue anche in un’unica soluzione, indicandolo nella comunicazione inviata a WINDTRE.

Maggiori informazioni su queste rimodulazioni, le modalità di recesso e per cambiare operatore, come anticipato, sono reperibili nella sezione WINDTRE Informa scorrendo la pagina poco più in basso fino a trovare scritto “Modifica Condizioni di Contratto telefonia fissa”.

