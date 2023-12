L’auto elettrica SU7 di Xiaomi è emersa il mese scorso dalla richiesta di omologazione. Si tratta di un’auto sportiva che ha l’ambizione di competere con la Porsche Taycan e Tesla Model S, ma con un prezzo inferiore.

Ora sono trapelate le immagini promozionali suggerendo che il lancio della Xiaomi SU7 potrebbe essere imminente.

Il lancio di Xiaomi SU7 sembra imminente

Xiaomi SU7 è stata immortalata in Cina rivelando la presenza di una fotocamera sul montante B, che potrebbe servire per lo sblocco facciale.

L’elegante berlina di Xiaomi è leggermente più lunga della Porsche Taycan. Le dimensioni sono 4997/1963/1455 mm (L/L/A), con un passo di 3000 mm, mentre il propulsore ha due opzioni: RWD con motore da 220 kW e AWD con potenza massima 495 kW (220 kW + 275 kW).

Per la batteria sono disponibili due opzioni, 73,6 kWh e 101 kWh, che forniscono rispettivamente un’autonomia CLTC di 668 km e 800 km. La più piccola sarà una batteria LFP di BYD che utilizza la ricarica a 400 V, mentre la più grande sarà una batteria NMC ternaria fornita da CATL che utilizza la ricarica a 800 V.

Queste non sono informazioni ufficiali, ma quelle rivelate dal Ministero dell’Industria e dell’Informazione (MIIT) quando Xiaomi ha richiesto l’omologazione sul mercato del suo primo veicolo elettrico.

La fabbrica statale BAIC Off-road Vehicle Co. di Pechino, ha annunciato di aver già avviato una produzione di prova con dozzine di veicoli SU7 che sono già usciti dalla linea di produzione, con altri 300 questo mese, in preparazione per l’inizio della produzione di massa all’inizio del 2024.

Il 5 dicembre Xiaomi SU7 è stata avvistata mentre effettuava vari test prestazionali sul famoso circuito internazionale di Zhejiang.

Il prezzo della SU7 non è stato ancora rivelato, ma CarNewsChina prevede che partirà da circa 26.650 dollari, mentre l’allestimento superiore costerà circa 42.000 dollari.

Xiaomi ha recentemente smentito le voci secondo cui terrà una conferenza il 28 dicembre per lanciare l’auto e avviare le prevendite, ma ha ammesso che questa data era una delle loro opzioni.

Xiaomi ha rivelato la sua intenzione di entrare nell’industria automobilistica quasi tre anni fa con l’intenzione di investire 1,4 miliardi di dollari per portare la sua prima auto sulle strade nella prima metà del 2024.

In una recente intervista Lei Jun, co-fondatore e CEO di Xiaomi, ha affermato di essere entrato nel settore automotive per vincere, ribadendo che sul progetto SU7 hanno lavorato oltre 3.400 ingegneri. Tuttavia Lei Jun è preoccupato di un’eventuale grossa domanda che porterebbe a tempi di consegna troppo lunghi.

