Le applicazioni rappresentano uno dei principali punti di forza di iOS e, pertanto, non c’è da stupirsi se il team di Apple sia particolarmente attento all’App Store e al miglioramento dell’ecosistema di applicazioni e servizi offerti agli utenti.

Tra le soluzioni studiate dal team del colosso di Cupertino pare vi sia anche l’iniziativa chiamata “prezzi contingentati”, la quale ha come obiettivo primario quello di aiutare gli sviluppatori ad attirare nuovi clienti con abbonamenti più economici in base agli acquisti effettuati in precedenza.

Apple prepara una grossa novità per l’App Store

Stando a quanto si apprende, questo nuovo sistema, ancora in fase di test, consentirà agli sviluppatori di offrire sconti ai clienti che hanno già abbonamenti ad altri servizi, a prescindere che siano degli stessi sviluppatori o di altri.

Apple inizierà questo test con un gruppo selezionato di partecipanti prima di estenderlo a più sviluppatori nel corso dei prossimi mesi.

Ecco come il colosso di Cupertino presenta questa novità sul sito ufficiale dedicato agli sviluppatori:

I prezzi contingentati per gli abbonamenti sull’App Store, una nuova funzionalità che ti aiuta ad attirare e fidelizzare gli abbonati, ti consentono di offrire ai clienti un prezzo di abbonamento scontato purché siano attivamente abbonati a un abbonamento diverso. Può essere utilizzato per gli abbonamenti di uno sviluppatore o di due sviluppatori diversi.

Pare che questi sconti competitivi saranno molto visibili ai clienti sia sull’App Store che nei canali di marketing su altre piattaforme, in modo che siano in tanti a poter trovare facilmente soluzioni vantaggiose.

Resta da capire se questa nuova iniziativa di Apple finirà per essere osteggiata dalle autorità che regolano il mercato.

Ad ogni modo, il colosso di Cupertino ha già anticipato che il prossimo mese fornità ulteriori dettagli su tale programma.

