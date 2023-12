Il 2024 sarà un anno particolarmente importante per Apple, in quanto il colosso di Cupertino focalizzerà la propria attenzione su vari dispositivi indossabili, mettendo un po’ in secondo piano quello che è il suo campione di incassi, ossia iPhone.

Ne è certo il popolare Mark Gurman di Bloomberg, a dire del quale il prossimo anno non mancherà la nuova generazione del melafonino ma saranno altri device ad avere i riflettori puntati di sopra, come l’atteso Apple Vision Pro e le nuove generazioni di AirPods e Apple Watch.

Cosa possiamo aspettarci nel 2024 da Apple

Iniziando da Apple Vision Pro, si tratta di un dispositivo che inaugura per il colosso di Cupertino la categoria dei visori ed è normale, pertanto, che l’azienda abbia in programma di dare particolare risalto al suo lancio.

Del resto, le vendite di Apple sono state stagnanti nell’ultimo anno e tutti i suoi principali segmenti di prodotto (iPhone, Mac, iPad e dispositivi indossabili) hanno fatto registrare cali nel 2023 e non c’è da stupirsi se il colosso di Cupertino abbia deciso che è arrivato il momento di una ventata di novità.

Per il 2024 oltre a Vision Pro ci saranno delle versioni rinnovate delle cuffie AirPods di fascia bassa (con design aggiornato, custodie ridisegnate e ricarica USB Type-C) e la nuova generazione di Apple Watch con un look modificato e alcune importanti funzionalità software legate alla salute (si tratta del rilevamento dell’ipertensione e dell’apnea notturna).

Potrebbero essere proprio le novità software ad aiutare il colosso di Cupertino a vendere più Apple Watch rispetto all’attuale generazione, che sta incontrando non poche difficoltà a causa delle novità poco rilevanti introdotte dal produttore.

Ma il prodotto del 2024 sarà probabilmente Vision Pro che, pur non garantendo vendite in quantità elevate, dovrebbe riuscire a stuzzicare la curiosità di appassionati e addetti ai lavori e dare il via ad un segmento che nel giro di pochi anni potrebbe divenire fondamentale per l’azienda. Staremo a vedere.

