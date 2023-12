Nel 2024, Apple introdurrà la quarta generazione di AirPods, portando una serie di nuove funzionalità volte a rendere gli auricolari più allettanti per i consumatori. Questo aggiornamento, secondo quanto riferito da Mark Gurman di Bloomberg nel suo bollettino settimanale Power On, prevede due versioni degli AirPods 4 disponibili a prezzi diversi, con l’intento di sostituire sia gli AirPods 3 che gli AirPods 2, meno costosi, che Apple sta continuando a vendere.

Nuovo Design

Come sappiamo le differenze attuali tra AirPods 2 e AirPods 3 si limitano principalmente al design, una situazione che, secondo Gurman, confonde i clienti e comporta una perdita economica per l’azienda quando i consumatori optano per il modello più economico. Gli AirPods 4 mirano a semplificare le opzioni disponibili in vendita. Il design sarà aggiornato, come delineato da Gurman in ottobre, e si prevede che i nuovi AirPods saranno un ibrido tra gli AirPods attuali e gli AirPods Pro, con steli più corti e un miglioramento nell’adattabilità. Resta ancora incerto se Apple aggiungerà punte in silicone.

La custodia rinnovata includerà altoparlanti per gli avvisi di Find My e un ingresso per la ricarica USB-C anziché Lightning. La versione più avanzata degli AirPods presenterà la Cancellazione Attiva del Rumore (ANC), finora limitata agli AirPods Pro. Questo permetterà ai clienti di accedere all’ANC a un prezzo più conveniente.

Innovative nel campo dell’udito

In un aggiornamento software previsto per l’anno successivo, Apple aggiungerà una funzionalità di “apparecchio acustico”, consentendo agli AirPods di fungere da alternativa over-the-counter (OTC) agli apparecchi acustici tradizionali. L’approvazione della FDA nel 2022 per le opzioni di apparecchi acustici OTC ha aperto la strada ad Apple per commercializzare gli AirPods come soluzione per la perdita dell’udito. Gurman ha affermato che Apple prevede anche di offrire test dell’udito che informeranno gli utenti degli AirPods su eventuali perdite uditive.

Gli AirPods 4 potrebbero non essere da soli

Gli AirPods 4 saranno lanciate nel 2024, forse intorno a settembre, in concomitanza con la presentazione dei nuovi modelli di iPhone 16. Sempre secondo le indiscrezioni Apple sta anche pianificando una nuova versione degli AirPods Max nel 2024, ma l’aggiornamento potrebbe essere limitato a nuovi colori e all’aggiunta di una porta di ricarica USB-C. Gli AirPods Pro, più costose, subiranno un rinnovamento nel 2025, con un design aggiornato “focalizzato sul comfort” e un chip più veloce.

Insomma, Apple sembra avere le idee chiare e per il momento il primo appuntamento previsto è per l’autunno del prossimo anno, se dunque volevate acquistare degli AirPods potete procedere in tutta tranquillità, anzi, sono ora in offerta a 159€ invece di 199€ nel modello di terza generazione, oppure a 99€ invece di 159€ nel modello base di seconda generazione.