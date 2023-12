L’intelligenza artificiale sta trovando sempre più spazio nei vari settori della tecnologia mobile e anche nel campo dei servizi streaming e un esempio è quello che ci arriva da Spotify.

Il popolare servizio di streaming musicale, infatti, pare che al momento stia testando una funzionalità basata sull’intelligenza artificiale che crea playlist partendo da istruzioni di testo.

Una nuova funzionalità IA per Spotify

Ecco un esempio di tale funzione, scoperta per caso dall’utente robdad_ su TikTok:

Per gli utenti selezionati dagli sviluppatori, la funzione è disponibile come opzione sotto La tua libreria, dopo aver toccato il segno più per creare una nuova playlist.

Il team di sviluppatori di Spotify ha confermato di avere avviato i test di questa funzionalità ma non ha fornito particolari dettagli, inclusi quelli sulla possibile data di lancio, tanto che allo stato attuale non è nemmeno certo che sarà implementata a livello globale.

Nell’applicazione tale novità viene descritta in modo molto semplice (“Trasforma le tue idee in playlist utilizzando Al”) e al momento pare che sia supportata soltanto in lingua inglese.

Sopra un campo chatbot per input personalizzati, la funzionalità fornisce anche dei suggerimenti, che includono “Concentrati sul lavoro con l’elettronica strumentale”, “Riempi il silenzio con musica di sottofondo da bar”, “Caricati con canzoni divertenti, ritmiche e positive” ed “Esplora un genere di nicchia come Witch House”.

Gli utenti hanno la possibilità di scorrere verso sinistra per rimuovere i brani che non desiderano mentre il sistema continua a perfezionare la playlist.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal team di Spotify per saperne di più.

Leggi anche: Spotify Wrapped e Apple Music Replay 2023 riassumono un anno di ascolti musicali