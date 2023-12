Negli ultimi mesi si è parlato molto dei diritti legati alla trasmissione delle partite di calcio della Serie A, la cui procedura di assegnazione per il prossimo quinquennio ha visto trionfare nuovamente la proposta di DAZN.

Ma finita questa battaglia, un’altra è subito pronta dietro l’angolo: mercoledì 13 dicembre, infatti, il Parlamento Europeo ha in programma di votare per l’abbattimento del blocco geografico dei contenuti.

La Serie A si oppone all’eliminazione del geoblocking

Il provvedimento che le autorità comunitarie stanno valutando potrebbe avere effetti dirompenti sul settore calcio e, pertanto, la Lega Serie A e i vertici degli altri principali campionati europei si sono già fortemente opposti.

In sostanza, se dovesse saltare il blocco geografico dei contenuti (o geoblocking) gli utenti italiani per guardare le partite di Serie A non dovrebbero più avere la limitazione attuale di un abbonamento con un servizio di streaming italiano.

Ebbene sì, l’idea del Parlamento Europeo è quella di eliminare i vincoli territoriali e aprire alle contrattazioni per la visione delle partite dei vari campionati a livello continentale: una soluzione di questo tipo provocherebbe una rapida diminuzione del valore di ciascun pacchetto e, di conseguenza, anche dei prezzi di eventuali abbonamenti.

L’eliminazione del geoblocking si trasformerebbe così in un vero e proprio affare per i cittadini ma, allo stesso tempo, renderebbe decisamente più povero il settore del calcio, con il rischio di fare crollare tutto l’attuale sistema.

Non ha dubbi al riguardo Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, il quale si è detto molto preoccupato per la situazione e ha precisato che un provvedimento di questo tipo finirebbe per annientare le diverse identità distributive nazionali, con conseguente vantaggio per le grandi piattaforme statunitensi come Netflix, Amazon o Disney+.

Anche il settore cinematografico si è mosso per dare battaglia a questo possibile provvedimento del Parlamento Europeo, che mercoledì si troverà a dover riflettere attentamente su quale direzione prendere.