Con l’approvazione della nuova delibera relativa al settore dell’audiovisivo l’AGCOM obbliga i produttori di TV a consentire agli utenti un agevole accesso al digitale terrestre con l’applicazione di due provvedimenti.

Il primo obbligo da parte dei produttori è quello di fornire almeno un telecomando dotato di tastierino numerico. Il secondo consiste nel visualizzare un’icona universale per l’accesso alla TV digitale terrestre nella pagina principale di TV e decoder smart.

L’obbligo di fornire il tastierino numerico scatta per tutti televisori commercializzati sul mercato italiano a partire da 18 mesi dalla pubblicazione del testo, quindi si applicherà dalla primavera del 2025.

Tuttavia i produttori dovranno garantire che i tasti numerici del telecomando rimandino sempre ai canali TV, anche quando è attiva un’altra sorgente o un’altra app, come ad esempio Netflix, con l’eccezione per “gli ambienti o servizi in cui l’uso dei tasti numerici è necessario per consentire l’inserimento di caratteri alfanumerici“.

I produttori di TV dovranno utilizzare una stessa icona per la televisione digitale terrestre

L’altro obbligo prevede che tutti i produttori di TV debbano utilizzare una stessa icona per identificare la televisione digitale terrestre all’interno delle varie piattaforme smart.

Detta icona verrà stabilita da un apposito tavolo tecnico aperto alla partecipazione di produttori di dispositivi, sviluppatori di interfacce utente, fornitori di servizi e altri soggetti interessati.

L’obbligo di uniformarsi alla nuova icona sarà retroattivo e in ogni caso interesserà tutti i prodotti che hanno beneficiato del bonus TV. L’obbligo scatterà a partire da 12 mesi dalla chiusura del tavolo tecnico che dovrà chiudersi entro 90 giorni dalla sua apertura.

