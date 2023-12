Il 2023 è ormai agli sgoccioli, ma questo non significa che non ci siano più occasioni interessanti per portarsi a casa degli ottimi risparmi. Se avete aspettato fino a questo momento per rinnovare la vostra postazione di lavoro, e siete alla ricerca di ottime promozioni per acquistare una sedia da gioco o da ufficio, o una scrivania dedicata, senza dover lavorare su tavolini improvvisati, le offerte di fine anno di Secretlab fa decisamente al caso vostro.

La compagnia ha infatti lanciato l’ultima campagna promozionale del 2023, che ha preso il via da poche ore e che vi permette di risparmiare fino a 200 euro sull’acquisto di sedie e scrivanie firmate Secretlab. L’occasione è davvero ghiotta e se volete trovare i vostri acquisti sotto l’albero, o se si tratta di un regalo per una persona molto cara, vi ricordiamo che la data ultima entro cui effettuare l’ordine è il 12 dicembre.

Questa infatti è la data indicata da Secretlab per esser sicuri al 100% di ricevere i vostri acquisti prima di Natale. Non significa ovviamente che dopo tale data non possiate effettuare i vostri ordini, se non avete fretta potete ordinare anche nei giorni successivi, anche se ovviamente la data di consegna finirà per slittare di qualche giorno.

Vediamo dunque di scoprire quali sono i prodotti in promozione e quali sono gli sconti disponibili per chi acquista in questi giorni.

Le sedie Secretlab

Partiamo dunque dalle sedie, con tre promozioni principali. Si parte da uno sconto che può raggiungere i 100 euro sulle sedie della linea TITAN Evo (qui la nostra recensione) per continuare con sconti fino a 100 euro sulla serie Classics e finire con 200 euro di sconto sulla serie Classic NAPA. Ottime occasioni di risparmio quindi per le sedie più ambite del mercato.

La sedia Secretlab TITAN Evo è disponibile in tre misure, S R e XL, con quest’ultima che ha una portata massima di 180 Kg ed è adatta per persone alte fino a 205 centimetri, con una ricca varietà di materiali e colorazioni. Si va dal rivestimento in Similpelle ibrida Secretlab Neo al Tessuto Softweave Plus Secretlab, senza dimenticare la variante più lussuosa, e più scontata, realizzata in pelle NAPA.

Sono invece decine le decorazioni e le colorazioni delle coperture, soprattutto se scegliete il rivestimento in similpelle. In questo caso potete scegliere tra colorazioni dedicate ai migliori team di e-sport, ai film e alle serie TV più amate e ai migliori videogiochi. Anche la serie Classic è scontata in maniera importante, e anche in questo caso sono disponibili diversi tessuti e colorazioni.

Da non sottovalutare, infine, la possibilità di ottenere uno sconto di 80 euro sull’acquisto combinato di una sedia e di una scrivania Secretlab. Ecco dunque i link per l’acquisto delle sedie della serie TITAN Evo (inclusa la Pelle NAPA) e Classic:

Le scrivanie Secretlab

Sono due invece i modelli di scrivania del produttore, Secretlab MAGNUS e Secretlab MAGNUS PRO. La prima è la classica scrivania statica con quattro gambe, misura 1500 x 700 millimetri ed è possibile scegliere tra dieci diverse finiture per il tappetino protettivo, anche in questo caso con ispirazioni al mondo del cinema e dei videogame.

Secretlab MAGNUS PRO è invece una scrivania motorizzata, con altezza regolabile elettricamente tra 650 e 1250 millimetri e in grado di reggere fino a 120 Kg di peso. È disponibile in due diverse misure, 1500 x 700 mm o 1770 x 800 millimetri. Anche in questo caso potete scegliere fra diverse finiture del MAGPAD Desk Mat, il tappeto magnetico che protegge la scrivania (qui trovate la nostra recensione).

Potete trovare le scrivanie utilizzando i seguenti link:

Gli accessori Secretlab

Non potevano ovviamente mancare gli sconti sugli accessori, a partire dalle SKINS, le cover sostitutive in tessuto per le sedie della linea TITAN Evo, scontate fino a 30 euro rispetto al prezzo di listino. Arrivano al 20% invece gli sconti su tutti gli altri accessori, dai braccioli sostitutivi per le sedie ai sistemi passacavo magnetici per le scrivanie, senza scordare le strisce RGB, realizzate in collaborazione con Nanoleaf, e i bracci per monitor da fissare alle scrivanie MAGNUS. Sconti anche su poggiapiedi, elementi spesso sottovalutati ma di fondamentale importanza per l’ergonomia di una postazione di lavoro.

Trovate tutti gli accessori in sconto visitando questa pagina. Segnaliamo inoltre uno sconto di 30 euro sulle sedie della linea Neue, realizzate in rete, ideali per l’ufficio o per abitazioni di design.

Ricordate dunque di effettuare i vostri ordini entro il 12 dicembre per essere sicuri di ricevere i prodotti acquistati entro Natale, così da poterli mettere (magari solo simbolicamente) sotto l’albero. Se invece non avete problemi di tempistiche, ma non volete lasciarvi sfuggire queste ottime occasioni di risparmio, potete ordinare tranquillamente anche nei giorni successivi.

Informazione Pubblicitaria