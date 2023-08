Lo scorso anno vi abbiamo portato su queste pagine la recensione della bellissima scrivania Secretlab MAGNUS, un prodotto di altissima qualità caratterizzato da un ecosistema magnetico per la gestione degli accessori. Tra questi ce n’è uno decisamente interessante, che vi permette di cambiare l’aspetto della scrivania e darle un look nuovo.

Si tratta di Secretlab MAGPAD Desk Mat, un tappetino da tavolo con sistema magnetico che vi permette di sostituire quello fornito con la scrivania e darle un aspetto completamente nuovo.

Un look più fresco

Per quasi un anno ho utilizzato il tappetino nella colorazione Signature Stealth, nero con finiture rosse. Bellissimo, elegante, in tema con buona parte del mio desktop (monitor nero, tastiera nera, caricabatterie prevalentemente neri) ma, come buona parte degli oggetti neri, vittima della polvere. Negli angoli, o comunque in quelle aree meno utilizzare (sotto al monitor, a fianco del mio Mac Mini), il tappetino nero mostra fastidiosamente la polvere, oltre a rendere decisamente più cupa la postazione.

Ecco perché, grazie a Secretlab, ho voluto provare a cambiare radicalmente il look, scegliendo il Secretlab MAGPAD Desk Mat nella colorazione Cream White, un giusto compromesso tra eleganza e colore. Sono ben 14 le colorazioni e varianti tra cui poter scegliere, alcune in edizione speciale legate a giochi o temi cinematografici, altri dedicate ad alcuni team di e-sports.

Disponibile in due lunghezze, 1500 m per la scrivania Magnus e 1770 mm per la MAGNUS Pro XL, il tappetino è realizzato in similpelle di altissima qualità, tanto che si distingue a fatica, se non fosse per l’odore decisamente diverso. Il fondo è realizzato in materiale magnetico, così da aderire perfettamente al piano della scrivania.

L’installazione è decisamente semplice, basta seguire le istruzioni riportate sul tappeto. In sostanza dovrete rimuovere il sigillo in carta senza strapparlo, inserire il primo profilo metallico e allinearlo al lato sinistro della scrivania. A questo punto vi basta tirare il nastro guida, accertarvi che il tappeto aderisca perfettamente e che sia allineato, inserire il profilo sul lato destro e il gioco è fatto.

Va detto che per le prime ore sentirete un odore decisamente forte, niente di fastidioso, ma nel breve volgere di una mezza giornata (anche meno se il locale è ben aerato) sparirà tutto. L’aderenza con il piano della scrivania è straordinaria, è di fatto impossibile che si muova se non sollevandolo completamente, una operazione impossibile una volta che avrete posizionato monitor e computer (o quello che volete piazzare sulla scrivania).

La finitura è decisamente ottima, cuciture precise sui bordi, nessun dettaglio tralasciato, il logo Secretlab sul lato sinistro e quello Magnus sul lato destro, per avere sempre tutto in bella evidenza. La similpelle aiuta moltissimo a tenere in posizione gli oggetti, nel mio caso caricabatterie vari, senza che si spostino in seguito a qualche urto, senza però diventare problematici. A voler essere pignoli in questo periodo la similpelle tende a far sudare parecchio, ma è un problema comune a qualsiasi materiale che non sia in tessuto, non solamente di questo tappeto. Forse Secretlab potrebbe pensare a un tappeto realizzato nello stesso tessuto SoftWeave Plus utilizzato, ad esempio, sulle proprie sedie.

Economico solo nel prezzo

Anche se esistono varianti più costose, in particolare le edizioni speciali, il Secretlab MAGPAD Desk Mat è una soluzione tutto sommato economica, visto che le colorazioni Secretlab Signature sono in vendita a 79 euro, un prezzo niente male per un rinnovo quasi totale. Il pacco viene spedito dalla Polonia e nel giro di pochi giorni sarà a casa vostra, pronto per rinnovare la vostra scrivania Secretlab.

Se siete stufi del modello scelto al momento dell’acquisto è quindi giunto il momento di cambiare il tappetino, per dare un look rinnovato senza spendere una follia e con pochissimo lavoro. In realtà ci metterete più tempo a sgomberare la scrivania che a installare il tappetino nuovo, ma ne vale decisamente la pena.

Potete acquistare Secretlab MAGPAD Desk Mat sullo store ufficiale a partire da 49 euro, grazie a una promozione molto interessante.