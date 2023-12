Se cercate un nuovo portatile di fascia medio-alta per giocare, fareste bene a considerare l’offerta di Amazon su ASUS TUF Gaming A15. La versione scontata, come anticipato dal titolo, è quella con CPU AMD Ryzen 9 e GPU dedicata NVIDIA GeForce RTX 4070, un’ottima configurazione, specie considerando il prezzo al quale viene venduta in queste ore.

ASUS TUF Gaming A15 è in offerta su Amazon

Prima di passare ai dettagli dell’offerta di Amazon, una breve panoramica sul protagonista. ASUS TUF Gaming A15 è un notebook equipaggiato con uno schermo IPS da 15,6″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Il modello scontato, FA507XI, è quello con a bordo il processore AMD Ryzen 9 7940HS e la scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 4070 da 8 GB; per quanto riguarda le memorie, ci sono 16 GB di RAM DDR5 su due slot (espandibile fino a 32 GB) e un’unità SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 da 512 GB.

Ciò detto, passiamo all’offerta di Amazon, che permette di acquistare questo notebook da gaming di ASUS così configurato al prezzo di 1599 euro, il prezzo più basso raggiunto negli ultimi 30 giorni sullo store, cifra che non escludiamo possa presto tornare a livelli più comuni nel giro di poche ore. Ergo, se vi soddisfa ed è in linea con ciò che cercavate, non pensateci troppo.

Acquista ASUS TUF Gaming A15 a 1599 euro su Amazon

Vi ricordiamo inoltre che Amazon permette di effettuare i resi fino al 31 gennaio 2024 gratuitamente, periodo prolungato rispetto ai classici 30 giorni previsti di norma in occasione delle offerte di Natale.

