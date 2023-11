Amazon ha annunciato il lancio del suo nuovo chatbot AI chiamato Amazon Q che ha lo scopo di aiutare le aziende e i loro dipendenti a sfruttare al meglio la piattaforma Amazon Web Services (AWS).

Tramite una conversazione naturale Amazon Q può aiutare gli utenti a comprendere le funzionalità di AWS e a risolvere eventuali problematiche grazie all’intelligenza artificiale.

Il chatbot sarà integrato negli strumenti di comunicazione comunemente utilizzati nei contesti lavorativi, oltre che direttamente tramite la console di gestione AWS.

Amazon afferma che Q è in grado di fornire citazioni e documentazione a sostegno delle sue risposte durante le chat, consentendo agli utenti di verificare le informazioni fornite dall’assistente virtuale.

Amazon Q supporta le aziende che utilizzano AWS

La società spiega che è possibile utilizzare Amazon Q per iniziare a creare applicazioni AWS, ricercare best practice, risolvere errori e ottenere assistenza nella codifica di nuove funzionalità per le proprie applicazioni.

Il colosso dell’e-commerce ha affermato che Q può generare suggerimenti personalizzati per ciascuno dei propri canali di social, consentendo di promuovere i prodotti in modo efficace, inoltre Amazon afferma che Q è capace di analizzare i risultati delle proprie campagne di marketing e fornire report per le revisioni esecutive.

Amazon Q è progettato per connettersi a oltre 40 diversi sistemi che le aziende possono utilizzare oltre ad AWS, come Microsoft 365, Dropbox e Salesforce. Gli utenti possono caricare documenti e porre domande a Q sul loro contenuto.

Il prezzo di Amazon Q parte da 20 dollari per utente al mese per l’accesso di base, mentre la versione con funzionalità aggiuntive per gli sviluppatori costa 25 dollari per utente al mese.

